Un patró alimentari desenvolupat per Sant Joan de Déu incrementa un 20% el nombre d’infants que mengen verdura

L’Hospital Sant Joan de Déu ha desenvolupat un patró alimentari que ha incrementat més d’un 20% el nombre d’infants que mengen verdura dos cops per setmana. L’estudi ‘Nutriplato’, participat per Nestlé, ha treballat durant un any amb un miler d’infants d’entre 3 i 12 anys. A l’inici de l’anàlisi, un 32% dels participants consumien verdura dos cops per setmana, mentre que un any després la xifra creixia fins el 53%. També va augmentar el consum de llegums, fruits secs, peix, cereals integrals i l’oli verge d’oliva. En conjunt, a l’inici de l’estudi 6 de cada 10 infants s’alimentaven amb dieta de baixa qualitat, mentre que un any més tard els experts asseguren que la majoria consolidaven hàbits saludables.

L’estudi planteja l’eficàcia de practicar tant a dinars com sopars la tècnica del ‘Nutriplato’, un plat dibuixat amb aliments saludables on s’especifiquen les proporcions recomanades de cada aliment. A grans trets, s’indica que la meitat de l’àpat ha d’estar destinat a verdures i hortalisses, mentre que l’altra meitat s’ha de dividir entre proteïnes o llegums, i cereals integrals o tubercles.

Del miler d’infants reclutats, 700 van fer el seguiment exhaustiu durant dotze mesos, entre el març del 2022 i l’abril del 2023. En aquest temps, van fer entre tres i cinc visites presencials amb nutricionistes de Sant Joan de Déu, a més d’un control telefònic i uns tallers pràctics per analitzar els hàbits alimentaris i modificar els costums que no eren saludables.

L’estudi, presentat aquest dilluns com a preludi del Dia Nacional de la Nutrició que se celebra demà, constata una millora general dels hàbits alimentaris, un increment del seguiment de la dieta mediterrània i també una millora de la composició corporal. En concret, un 25% dels menors amb sobrepès van acabar el programa amb un pes normal. En el cas d’infants amb obesitat, un 15% va reduir-la fins el sobrepès i un 3% va arribar al pes normal.

Segons els nutricionistes responsables de l’anàlisi, els infants participants amb tendència al sobrepès van reduir el greix corporal i van incrementar la massa muscular.

Més aliments saludables, menys brioxeria i dolços

Pel que fa al detall dels aliments, un any després de les primeres visites, els responsables de l’estudi van comprovar que va créixer un 20% el nombre d’infants que consumien verdura dos cops per setmana de forma regular, mentre que el consum de dues racions diàries de fruita va passar del 27% dels infants a un 35%. Menys exitosa és la dada de consum de tres peces diàries de fruita, que només va créixer sis dècimes i va arribar al 6,5% dels infants. En el cas dels fruits secs, els menors que en consumien mínim dos cops per setmana va passar del 29% al 41%.

Pel que fa al consum de llegum més d’un cop a la setmana, el percentatge va créixer del 63% inicial al 72%. En relació als cereals integrals mínim tres cops setmanals, es va passar d’un 19% dels participants a un 32%, mentre que l’ús d’oli verge va créixer del 91% inicial al 96%. En el cas del peix, els nutricionistes destaquen que ja tenia un consum elevat, amb un 70% de les criatures menjant-ne mínim dos cops per setmana, però també es va incrementar fins quasi el 77%.

D’altra banda, els experts celebren que el consum de brioxeria industrial o galetes per esmorzar i/o berenar va passar d’estar present en un 34,5% dels participants a reduir-se fins el 20%. També va baixar el consum de begudes ensucrades: a l’inici de l’estudi un 15% en bevien quatre cops per setmana, mentre que al final n’eren un 8,3%.

La nutricionista de Sant Joan de Déu Dámaris Martínez ha assegurat aquest dilluns que els resultats assolits han complert les expectatives inicials, “perquè el plantejament era reforçar els hàbits saludables, un major seguiment de la dieta mediterrània i influir positivament sobre la prevalencça del sobrepès o la obesitat”.

Tant Martínez com la també nutricionista Mireia Termes han ressaltat l’interès dels infants per ser partíceps del canvi d’hàbits per a què fos amb coneixements adquirits. Les especialistes han celebrat que les criatures van acabar sent tractores d’un canvi al conjunt de la família, on conviden a mantenir la tradició de determinades receptes -com la pasta amb sofregit o una paella d’arròs- sempre i quan es reflexioni si els ingredients són suficients per a un àpat complert o si és recomanable completar-ho amb hortalisses addicionals, com una amanida.

Al seu torn, el responsable del Servei de Nutrició de Sant Joan de Déu, Javier Martín de Carpi, ha incidit en la importància de celebrar els dinars i sopars en família per tal de consolidar els hàbits saludables, “sabent tothom què menja i amb un raonament de base”. “Aprofitar els àpats per crear dinàmiques familiars té una incidència molt important en la nutrició”, ha ressaltat.

En aquest sentit, ha assegurat que “l’única forma” de mantenir l’alimentació saludable al conjunt de la família és amb una “intervenció perllongada” amb què tots els membres puguin constatar els beneficis del canvi d’hàbits alimentaris. Per això ha fet una crida a desplegar estratègies similars a ‘Nutriplato’ per a què el sistema sanitari pugui fer una intervenció familiar guiada i prevenir els casos d’obesitat.