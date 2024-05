Un home mort en un incendi a Badalona acumulava dinou detencions per robatoris amb violència o intents d'assassinat

detail.info.publicated acn

L'Òscar, la víctima mortal aquesta matinada en un incendi al seu pis del número 8 del carrer Granada de Badalona, tenia un llarg historial policial. Segons dades de la Guàrdia Urbana, a les que ha tingut accés l'ACN, l'home acumulava fins a dinou detencions per "delictes greus". Algunes d'aquestes detencions serien per robatoris amb violència o intents d'assassinat. Els veïns expliquen almenys dos episodis recents i asseguren que va intentar matar el veí del segon i va atacar també la veïna del primer. Segons ha avançat la periodista Tura Soler, Òscar podria ser també el sospitós de la mort de l'home trobat decapitat a l'entorn de Can Ruti. Els Mossos d'Esquadra no confirmen, per ara, aquest extrem.

Orinava a l'escala, posava la música a altes hores de la matinada, llençava coses pel balcó i tenia amenaçats tots els veïns. Així descriuen els veïns del número 8 del carrer Granada de Badalona com Òscar, veí de l'àtic mort en un incendi aquesta matinada els feia la vida impossible.

A la façana de l'edifici una pintada on s'hi pot llegir la paraula 'assassí' i una fletxa apuntant amunt dona la benvinguda al bloc. Segons els veïns, la pintada va aparèixer després que es trobés el cap d'un veí de Vic a la muntanya de Can Ruti. La gent del barri, diuen, creu que va ser ell.

D'ençà dels fets de Can Ruti l'havia visitat la policia, però les anades i vingudes dels cossos policials eren una constant en aquest bloc del carrer Granada de Badalona. L'home acumulava almenys dinou detencions per part de la Guàrdia Urbana, algunes d'elles per delictes greus. També l'acusen de generar problemes de convivència.

En aquest sentit, el mateix alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha fet una publicació a les xarxes socials on evita donar el condol per aquesta mort. Era, diu, un "delinqüent" que "tenia atemorits els veïns, els feia la vida impossible, amenaçava amb cremar la finca i havia estat detingut moltíssimes vegades".