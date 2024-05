PACMA proposa que els municipis de més de 20.000 habitants habilitin fonts per a gossos i refugis climàtics als parcs

detail.info.publicated Redacció

El Partit Animalista amb el Medi Ambient - PACMA proposa als municipis amb una població superior als 20.000 habitants la instal·lació de fonts d’aigua per a gossos a les zones delimitades per a animals als parcs, així com refugis climàtics per protegir-se del sol o la pluja. A la demarcació de Lleida aquesta mesura únicament afectaria la capital del Segrià, encara que poblacions com Balaguer, Mollerussa o Tàrrega s’atansen ja als 20.000 habitants.

En paraules del seu president, Javier Luna: “L’onada de calor d’aquests dies no només la patim els humans; els nostres animals el pateixen més a causa del seu pelatge i condicions físiques, per la qual cosa creiem que els municipis amb un pressupost més gran han d’instal·lar, per consideració, fonts d’aigua per a gossos i àrees de resguard per alleujar-los de la calor."

La formació política fa extensibles aquestes recomanacions a tots els municipis, independentment del nombre d’habitants.

Segons alguns estudis realitzats al Regne Unit, on la temperatura no és tan alta com al nostre país, el 14% dels casos d’insolació en gossos acaben generant patologies greus com convulsions i pèrdua del coneixement.

Lluna afegeix que “les ciutats haurien d’adequar-se a la nova realitat social en la qual més de 6 milions de cases tenen, almenys, un animal". Per això, la formació política considera que és necessari habilitar espais millor condicionats també per a ells, amb l’objectiu, entre altres coses, d’"evitar morts per calor aquest estiu”.

“És necessari augmentar els espais verds i adequats perquè puguin disfrutar de l’aire lliure en les hores on baixa el sol, i que aquests estiguin degudament condicionades amb fonts especials i zones d’ombra", conclou Luna.