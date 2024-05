Sanitat finançarà des de juny la versió genèrica del Champix per deixar de fumar

detail.info.publicated EP

El secretari d’Estat de Sanitat, Javier Padilla, ha informat aquest dimecres que el Ministeri està treballant per finançar a partir de juny la formulació genèrica de vareniclina, de Laboratoris Normon, com a tractament per deixar de fumar. Es tracta la versió genèrica de 'Champix', un dels tractaments més eficaços per ajudar els fumadors a deixar de fumar, retirat el juliol de 2021 per contenir substàncies nocives.

"S’han iniciat les negociacions des del Ministeri de Sanitat, ja que és fonamental aconseguir que el tractament sigui més accessible per als ciutadans que vulguin deixar de fumar", ha destacat Padilla durant la seua intervenció en la jornada de tabaquisme de la Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica (SEPAR).

En aquest sentit, la cap de la Unitat de Prevenció i Control del Tabaquisme del Ministeri de Sanitat, Susana Verdejo, ha assegurat que l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha donat llum verda a la posada al mercat de nou de vareniclina. "S’ha inclòs al nomenclàtor de prestacions del Sistema Nacional de Salut el mes de maig, amb la qual cosa al juny estarà ja en farmàcies a través de Laboratoris Normon", ha destacat.

El juliol de 2021, l’AEMPS va comunicar que Pfizer, el titular d’autorització de comercialització del medicament 'Champix' (vareniciclina), va parar la distribució de noves unitats a causa que s’estava investigant la presència de la impuresa N-nitrosovareniclina al medicament. En aquest punt, Verdejo ha ressaltat que "s’ha resolt el problema" i que espera que estigui disponible a partir del mes de juny.