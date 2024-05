detail.info.publicated europa press detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els actes sexuals entre persones del mateix sexe es criminalitzen en un terç del món, segons revela l'informe 'Laws on Us', de l'Associació Internacional de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Trans i Intersex (ILGA), que denuncia que “la ferotge oposició està fent malbé els progressos realitzats cap a la igualtat de drets per a les persones LGBTI".

L'informe documenta els avenços legals que afecten les persones LGBTI en 193 Estats membres de l'ONU i en altres jurisdiccions entre el gener del 2023 i l'abril del 2024.

Així, l'estudi reflecteix que un total de 62 Estats membres de l'ONU segueixen criminalitzant els actes sexuals consensuals entre persones del mateix sexe. En concret, mostra que 60 ho fan per llei, i dos més ho fan "de facto". També exposa que encara que tres Estats membres de l'ONU (Singapur, Maurici i Dominica) i un que no ho és (les Illes Cook) els han despenalitzat des de principis del 2023, s'han produït "retrocessos" a nivell regional.

En la mateixa línia, cal que almenys 59 Estats membres de l'ONU tenen lleis, normes i reglaments que prohibeixen formes d'expressió relacionades amb qüestions de diversitat sexual i de gènere. Així, afegeix que en 19 les lleis estan específicament dissenyades per ser aplicades en entorns educatius, i en 30 regulen específicament els continguts difosos a través dels mitjans de comunicació.

Igualment, l'estudi reflecteix que almenys 59 imposen barreres legals al registre i el funcionament de les organitzacions que defensen obertament els drets de les persones LGBTI.

En tot cas, explica que hi ha dades "positives" i, en aquest sentit, apunta que 17 Estats permeten ara que les persones puguin reflectir el seu gènere als seus documents nacionals a través de procediments basats en l'autoidentificació.

D'altra banda, afegeix que, des del gener del 2023, cinc Estats membres més de l'ONU han adoptat el reconeixement legal del gènere basat en el principi de l'autoidentificació: Equador, Finlàndia, Alemanya, Nova Zelanda i Espanya, juntament amb l'estat de Yucatán a Mèxic.

A més, afegeix que nou Estats membres de l'ONU compten actualment amb garanties a nivell nacional contra les intervencions innecessàries i no consentides a menors intersex; des de principis del 2023, Xile, Espanya i jurisdiccions com el Territori de la Capital Australiana i les Illes Balears s'han unit a la llista. D'altra banda, lamenta que durant el mateix període Rússia i diversos estats dels Estats Units van recular amb lleis que prohibeixen els tractaments d'afirmació del gènere i promouen alhora les intervencions en menors intersex.

35 estats membres de l'ONU permeten el matrimoni igualitari

Pel que fa al matrimoni igualitari, l'informe d'ILGA revela que és una realitat a 35 Estats membres de l'ONU ia Taiwan. Així, reflecteix que durant els darrers 16 mesos Andorra, Estònia, Grècia i Eslovènia ho van fer realitat i el Nepal va aprovar una ordre provisional per facilitar aquestes unions. Bolívia i Letònia van legalitzar les unions civils entre persones del mateix sexe, i al Japó diverses prefectures seguien el seu exemple.

A més, afegeix que les parelles del mateix sexe poden adoptar juntes a uneix "nen" en 36 Estats membres de l'ONU i que una persona en una parella del mateix sexe pot adoptar "li fille" de la seva parella en 37 Estats membres de la ONU ONU.

També afegeix que nou Estats membres de l'ONU prohibeixen les intervencions mèdiques no vitals a "nens intersex"; dos han promulgat restriccions a nivell subnacional; 17 permeten el reconeixement legal del gènere basat en l'autodeterminació a nivell nacional; i els marcadors de gènere no binari als documents d'identitat estan disponibles a fins a 18 Estats membres de l'ONU.

"En una tendència preocupant, les lleis que limiten la llibertat d'expressió o restringeixen els espais de les organitzacions per defensar els drets de comunitats senceres han esdevingut mecanismes de criminalització cada cop més destacats", recalca ILGA.