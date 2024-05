Espanya registrarà aquest estiu fins a 2ºC més del que seria normal

detail.info.publicated europa press

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Espanya podria registrar fins a 2ºC per sobre dels valors normals durant un estiu que serà més "molt més càlid" del que és habitual a tot Europa, segons la predicció d'Eltiempo.es.

En concret, el portal meteorològic assenyala que, d'acord amb la previsió, l'estiu al país serà "tòrrid" i l'interior de la Península serà la zona que més es podria veure afectada. De fet, Madrid i Sevilla estaran entre les ciutats europees que registraran temperatures "inusualment altes per a l'època de l'any" amb Nàpols (Itàlia) i Atenes (Grècia).

Al continent, la calor podria arribar a ser "sufocant" a gran part d'Itàlia, els Balcans i l'est d'Europa i les onades de calor podrien tornar a protagonitzar l'estiu a molts països. De fet, Eltiempo.es avança que aquestes temperatures tan càlides s'assoliran tant de dia com de nit i amb això tornaran les nits tòrrides i tropicals en aquestes zones.

A més, el mar Mediterrani podria experimentar temperatures per sobre del que és habitual en aquestes dates. D'altra banda, les precipitacions estaran dins del que és normal per a l'època de l'any amb l'excepció del nord del continent, on es donaran pluges per sobre del que és normal. En concret, el Regne Unit, Islàndia i el nord-oest de la Península Escandinava podran tenir un estiu més plujós del que és habitual.

Un estiu entre el 20% més càlid

Per part seva, el portaveu de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), Rubén del Campo, ha avançat, en una roda de premsa aquest dijous 30 de maig, que hi ha una probabilitat "bastant alta" que l'estiu del 2024 estigui entre el 20% dels estius més càlids de la sèrie històrica, que en el cas de l'organisme estatal va començar el 1961.

A nivell global, ha afegit que el 2024 tornarà a ser "segurament" sinó l'any més càlid, un dels més càlids. A més, ha recordat que el fenomen de La Niña, que estarà actiu a l'estiu, sol coincidir perquè l'afavoreix que la temporada d'huracans a l'Atlàntic sigui més intensa del que és normal. "Estan tots els meteoròlegs especialitzats en ciclons tropicals molt pendents de la temporada perquè és possible que sigui més intensa que altres anys", ha assenyalat.