Sis planetes del sistema solar alineats: Quin dia i a quina hora es podran veure?

Sis planetes del sistema solar -Mercuri, Mart, Júpiter, Saturn, Urà i Neptú- podran ser observats més o menys alineats al cel nocturn abans del fer-se de dia aquest 3 de juny.

És probable que l’alineació planetària sigui més visible entre 30 i 60 minuts abans de l’alba, mirant cap a l’est des d’un punt de vista alt i fosc amb una contaminació lluminosa mínima i una vista sense obstacles de tot l’horitzó.

"Si fossis en algun lloc de l’espai que no fos la Terra, aquests planetes no semblarien alineats en absolut", va dir en un comunicat el Dr. Alphonse Sterling, astrofísic del Centre Marshall de Vols Espacials de la NASA. "No és inusual veure’n dos o tres d’alineats, però que sis d’ells s’alineïn així és poc comú".

Mart i Saturn seran identificables a simple vista, i Mercuri i Júpiter també podran veure’s a prop de l’horitzó. Tanmateix, per agregar Neptú i Urà a l’alineació serà necessari l’ús d’un telescopi o binoculars d’alta potència.

Les alineacions de sis planetes passen amb poca freqüència, depenent de l’òrbita i la posició de cada planeta vist des de la Terra. De fet, és possible que vegem un nou esdeveniment així a finals d’aquest any. La mateixa alineació aproximada de sis planetes podria ser visible en les hores prèvies a trenc d’alba del 28 d’agost i novament el 18 de gener de 2025.

Això és certament més comú que una alineació planetària completa, en la que els vuit planetes del nostre sistema solar semblarien caure en formació aproximada en el mateix costat del Sol. Tenint en compte tots els factors implicats, inclòs el pla|plànol orbital, la velocitat i la distància de cada planeta, les estimacions suggereixen que tardaria més de 300.000 milions d’anys a ocórrer|passar una sola vegada.