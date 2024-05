Les millors vitamines per estudiar

detail.info.publicated Redacció

Hi ha un grup de vitamines que poden ajudar a fer més eficients els processos neuronals que es necessiten per estudiar amb èxit. Les esmentades vitamines poden ser generades pel mateix cos, trobar-se en aliments d’origen animal o vegetal o també poden prendre’s com a suplements.

Les millors vitamines per ajudar l’estudi i la memòria són les vitamines del complex B: B1-tiamina, B3-niacina, B6, B9-àcid fòlic i B12-cianocobalamina. Les vitamines del complex B són indispensables per a un adequat funcionament del cervell i del sistema nerviós. A més, contribueixen a la formació de glòbuls rojos, participen en la síntesi de l’ADN i proteïnes i tenen un paper fonamental en les reaccions que alliberen energia.

Aliments recomanats

El llevat, les llavors de sèsam i gira-sol, les costelles de porc i les nous de macadàmia contenen tiamina; la vedella, el pollastre, els aliments integrals i els pebrots són rics en niacina i el bacallà, l’all en pols, la sàlvia o l’alfàbrega són alguns dels aliments amb un elevat contingut de vitamina B6.

Pel que es refereix a l’àcid fòlic, alguns aliments que ho contenen són les verdures, els llegums, els plàtans, els espàrrecs i els productes fortificats mentre que els musclos, les ostres, les sardines, el verat, el salmó, el corder i els ous són una font de vitamina B12.

Altres vitamines fonamentals per a una millor concentració i més energia són: vitamina A, que té un paper fonamental en la vista i es troba al fetge, la carabassa i les verdures de fulla verda; vitamina C, presenti en totes les fruites i necessària per al metabolisme, ajudant un millor funcionament neuronal i vitamina E, amb els seus efectes antioxidants, que participa en les activitats cerebrals. El rovell d’ou, els pinyons, les ametlles, els albercocs secs i les llavors de gira-sol són alguns dels aliments rics en vitamina E.