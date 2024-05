La UdL premia un exalumne 'il·lustre'

Alumni UdL, l’Associació d’Antics Alumnes i Amics de la Universitat de Lleida, ha decidit distingir amb el XIII Premi Alfons de Borja el metge César Sanz, que és l’actual vicepresident d’Assumptes Mèdics a Europa, l’Orient Mitjà, Austràlia i el Canadà de Moderna, empresa farmacèutica que va saltar a la fama per la seua vacuna contra la covid-19. Llicenciat en Medicina i Cirurgia, el 1997 es va doctorar en Biologia Cel·lular per la Universitat de Lleida (UdL). Abans de fer el salt a la indústria farmacèutica el 2021, va centrar la seua carrera professional en l’àmbit de l’oncohematologia a Madrid. Entre 2011 i 2014, va ocupar càrrecs en diverses fundacions vinculades a la investigació en medicaments innovadors i la sida. És coautor de 36 articles en revistes científiques, de 130 comunicacions en congressos científics nacionals i internacionals i dos capítols de llibres. Així mateix, al llarg del seu període de formació va realitzar estades en centres d’investigació dels Estats Units i Israel. El jurat del Premi Alfons ha valorat la vinculació de Sanz amb la UdL i, especialment, amb la Facultat de Medicina, a més de la seua reconeguda carrera professional nacional i internacional en la investigació mèdica, l’assistència hospitalària i la direcció sanitària empresarial. La seua vàlua professional l’ha fet mereixedor d’altres reconeixements com el Premi de Doctorat Fundación López Sánchez de la Reial Acadèmia Nacional de Medicina d’Espanya (2000) o l’accèssit al Premio Nacional Médico Interno Residente. “Em fa especial il·lusió rebre aquest reconeixement de la que considero la meua alma mater, la Universitat de Lleida. Recordo la facultat de Medicina amb gran afecte per la seua proximitat i l’ajuda que em va brindar en totes les meues inquietuds laborals”, va explicar a SEGRE Sanz, que va nàixer a Barbastre i viu a Suïssa des de fa deu anys. Assegura que, “com a metge preocupat per la situació de la pandèmia”, va quedar impressionat per la “innovació tan transformativa” de la mà de petites empreses com Moderna. El juliol de l’any 2021 es va incorporar a l’àrea europea d’aquesta farmacèutica i assegura que “està sent una aventura molt bonica, molt intensa i amb molts reptes”.

Un guardó per reconèixer el treball a favor de la comunitat

El guardó d’Alumni porta el nom de l’alumnus ilerdense més universal, Alfons de Borja (la Torreta de Canals, 1379 - Roma, 1458), estudiant, professor i vicecanceller de l’Estudi General de Lleida que va adoptar el nom de Calixt III al ser elegit papa l’any 1445. L’atorga des de l’any 2004 l’Associació d’Antics Alumnes i Amics de la Universitat de Lleida i està patrocinat pel Grup SEGRE i el Banc Santander. L’any passat va reconèixer l’enginyer industrial Sergio Callen.En edicions anteriors, va premiar la tasca de l’enginyer forestal Marc Palahí, el Col·legi de Metges i el Col·legi d’Infermeres de Lleida; el director del Vall d’Hebron Institut de Recerca, Joan Xavier Comella; al piragüista Saül Craviotto o a Antoni Brufau, de Repsol, entre d’altres. Així, la cerimònia de lliurament del tretzè Premi Alfons de Borja tindrà lloc el dimarts 18 de juny a les 18.00 hores al saló Víctor Siurana del Rectorat de la Universitat de Lleida.