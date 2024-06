Els llocs de treball amb més projecció a Espanya

detail.info.publicated ep

Els sectors implicats en la digitalització fa anys que són una aposta segura entre les professions que tenen més projecció a Espanya, però la creixent importància de la sostenibilitat impulsa nous llocs de treball, com recull la guia que ha preparat Manpower per ajudar els estudiants que aquests dies s'enfronten amb les proves d'accés a la universitat.

Tenint en compte l'evolució de la demanda de perfils i els seus salaris, Manpower ha elaborat una guia amb els llocs més prometedors i els estudis necessaris per accedir-hi, que ha compartit coincidint amb les proves d'accés a la universitat (EVAU) celebren aquests dies a tot Espanya.

Tot i que alguns d'aquests perfils no són immediatament accessibles per als graduats recents, aquests llocs ofereixen una referència sobre cap a on orientar la carrera tenint en compte l'evolució de la demanda.

Hi ha sectors que fa anys que són una aposta segura, com aprecien des de Manpower. La digitalització, impulsada per avenços en intel·ligència artificial i 'big data', ha generat una gran demanda de professionals en l'àmbit tecnològic amb perfils com a expert en ciberseguretat, DevOps, desenvolupador de programari o analista de dades. Tot i això, també destaquen oportunitats en sectors com el financer, industrial, comercial i jurídic.

D'altra banda, a causa de la revolució que es preveu en els propers anys derivada de la transformació cap a la sostenibilitat de l'activitat econòmica, ja hi ha 'green jobs' la demanda dels quals comença a créixer i, en els propers anys, viuran un augment exponencial. És el cas de director de sostenibilitat, arquitecte amb certificat LEED, responsable de prevenció i medi ambient o expert en 'reporting'.

A més, el document ofereix una bestreta sobre els rangs salarials a què es pot optar, en funció del càrrec, a les principals ciutats d'Espanya. Les diferències són significatives; per exemple, un graduat en enginyeria industrial podria guanyar des de 40.000 euros anuals com a 'lean manufacturing specialist' a Màlaga fins a 95.000 euros com a director d'operacions a Madrid.

Tot i això, des de Manpower matisen que, a més de la geografia, hi ha altres factors com l'experiència, els idiomes o el nivell d'especialització que afecten el nivell salarial al qual pot accedir un candidat.

"Amb aquesta guia, volem ajudar els joves a orientar el seu talent ia prendre decisions informades que els brindin oportunitats reals a la seva carrera professional", ha expressat el Head of Professional Recruitment de Manpower, Xavier Michel.

Així mateix, des de la firma consideren que, en triar el futur professional, és vital per als estudiants analitzar en quins camps poden conjugar els seus interessos personals amb un futur professional prometedor.

I assenyalen que, en un context en què vuit de cada deu empreses assegura que té problemes per trobar el talent que necessiten, els professionals que comprenguin què és el que estan buscant, tindran moltes opcions de desenvolupar les seves carreres amb èxit.