Assassinen a trets a Madrid el germà de Begoña Villacís en una possible venjança

Borja Villacís, germà de l’exvicealcaldesa de Madrid i exdirigent de Ciudadanos, Begoña Villacís, ha estat assassinat a trets aquest dimarts al districte madrileny de Fuencarral-El Pardo en una suposada venjança, per la qual de moment una dona ha estat detinguda.

En el moment del tiroteig, que ha tingut lloc sobre les 12:30 en la M-612, el germà de l’expolítica, conegut Ultra Sud i amb diversos antecedents policials, anava acompanyat en un vehicle d’un altre home que ha resultat ferit de gravetat.

Una dona ha estat arrestada per la Policia Nacional per la seua suposada implicació en el succés, mentre la Policia Nacional prova de donar amb el parador dels altres dos sospitosos que anaven a bord d’un altre cotxe.

El Grup V d’Homicidis de la Prefectura Superior de Madrid investiga el succés, la principal hipòtesi del qual és que es tracti d’una venjança, han assenyalat fonts pròximes a la investigació.

Aquestes fonts han precisat que a bord del cotxe des del qual s’ha realitzat el tiroteig anaven tres persones proveïdes amb armes de foc, segons han comptat testimonis als policies.

Borja Villacís, de 43 anys, ha rebut diversos trets mortals, suposadament amb un rifle de caça, al pit i al cap. Els sanitaris del Samur-Protecció Civil que s’han desplaçat fins el lloc no han pogut més que confirmar la seua mort.

Després de l’assalt, els sospitosos han fugit del lloc a bord del vehicle, que ha estat gravat uns sis quilòmetres a l’est, en un descampat, davant de la seu de Mediaset, encara a Fuencarral-El Pardo.

Uns testimonis han captat unes imatges -que circulen per xarxes socials- en les quals s’aprecia com un home i una dona baixen d’un BMW de color gris per canviar-li les matrícules.

L’home, vestit amb roba fosca, s’ha separat diversos metres del cotxe, descampat endins, i s’ha desfet d’algun objecte. Després d’això, la dona, que anava al volant, ha fugit del lloc. En el vídeo, no obstant, no s’observa al tercer suposat integrant del grup.

En aquest mateix descampat els agents han trobat diverses bosses i caixes que contenien armes de foc, que estan sent analitzades per determinar si tenen relació amb els fets, han indicat fonts policials.

Després de la troballa, la vintena d’agents que es trobaven al lloc han marxat, encara que una hora després -sobre les 16:00 hores- han tornat diverses patrulles. Els agents, amb la col·laboració d’un helicòpter, estan pentinant el descampat davant de la sospita que algun dels suposats agressors s’haguessin amagat per la zona.

Al dispositiu de recerca estan participant agents de la Unitat d’Intervenció Policial (UIP) i del Grup d’Atenció al Ciutadà (GAC), a més de mitjans aeris i la Cavalleria.

Una detinguda i un ferit

A Borja Villacís l’acompanyava un home en el moment dels fets, que ha resultat ferit de bala. No obstant, a l’arribada dels serveis d’emergències ja s’estava dirigint a un centre hospitalari, per la qual cosa no ha estat atès pel Samur-Portección Civil.

L’acompanyant del mort ha arribat poc després de l’assalt a la Fundación Jiménez Díaz, on ha estat ingressat en estat greu amb ferides per arma de foc, han confirmat fonts policials.

Sobre les 14:00 hores els investigadors han localitzat la conductora del vehicle a la plaça Elíptica de la capital i l’han detingut per la seua suposada implicació en l’assassinat. La dona, de 52 anys, espanyola i amb antecedents policials, ha estat traslladada a la Prefectura Superior de Policia de Madrid per prendre-li declaració.

El ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha transmès les seues condolences a l’exdirigent de Ciudadanos i a tota la seua família i ha citat a confiar en la investigació, alhora que ha demanat "tranquil·litat". "La investigació està ja desenvolupant-se i esperem que raonablement, i a curt termini, puguem tenir els resultats que tots desitgem", ha dit aquest dimarts en el Senat.

Passat ultra i antecedents

El germà de Begoña Villacís estava vinculat a Ultra Sur, un dels grups d’aficionats més radicals del Reial Madrid, de caire ultradretà, i va ser condemnat a sis mesos de presó per agredir el 2004 dos homes que van defensar una noia a qui ell li proferia insults racistes al Metro.

A més, estava imputat en una causa contra el narcotràfic que investiga l’Audiència Nacional. En concret, es tracta d’una causa fruit de l’operació de la Guàrdia Civil denominada Águila-Frazen contra diverses organitzacions dedicades al narcotràfic, entre elles la d’Antonio Menéndez, àlies el Nen Skin, un neonazi que va ser líder d’Ultra Sur.