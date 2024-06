El novè Encontats de Balaguer, al setembre

La novena edició de l’Encontats, el Mercat del Conte i el Llibre Il·lustrat de Balaguer, se celebrarà del 18 al 22 de setembre amb l’escriptor Ricardo Alcántara com a padrí després de visitar al maig passat els centres educatius de la capital de la Noguera. Un any més el festival, el cartell del qual és obra de la il·lustradora Cristina Losantos, començarà amb una jornada professional en què Ramon Besora dirigirà la sessió El llibre més enllà del llibre: creativitat a la biblioteca, a casa, a l’escola, al carrer. També es presentarà la guia Els essencials 0-6, que conté una selecció bibliogràfica d’obres per a la primera infància creada per Anna Juan Cantavella i Piu Martínez. La programació seguirà el 19 de setembre amb la representació de l’obra Un somni pirata d’Anima Theatrum i per al dia 20 s’han organitzat diversos tallers d’il·lustració. El 22 de setembre serà el dia gran amb parades de llibreries i editorials i hi haurà també representacions artístiques. Així mateix, hi participaran narradores com Mónica Torra, Sandra Rossi, Patrícia McGill, Vivim del Cuentu, Companyia Fes-t’ho Com Vulguis i Martha Escudero.