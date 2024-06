Dennis González denuncia atacs homòfobs a les xarxes després de coronar-se campió d’Europa

detail.info.publicated efe

El nadador espanyol Dennis Gónzalez ha denunciat a través del seu compte en 'Tik Tok' els atacs homòfobs rebuts pels comentaris a les xarxes arran de la publicació del vídeo de la seua intervenció en l’Europeu de Belgrad i que li va valer la medalla d’or individual.

Es refereix al vídeo publicat des del compte de Teledeporte i a les reaccions d'alguns usuaris que van fer comentaris a les xarxes socials.

En un vídeo en 'Tik Tok', que té més de 167.000 reproduccions, González no entén per aquests comentaris "si estem al segle XXI o al segle X abans de Crist, encara."

"Havent-hi gent que em diu: Sirena. Campió diu, quina tela... Trucha, quina ploma (..) Aquesta gent són gent que no ha guanyat res en la seua vida, que no ha aconseguit res, que no sap què és la disciplina, que no sap el que és el treball, no sap el que és ser campió d’Europa, no sap el que comporta tot això", assegura el nadador de Rubí.

Dennis González admet que "a part de la impotència" que li generen aquests missatges, assegura que no li importen perquè són fets per gent que no li "aporta res en la vida".

"Em fa molta ràbia que es diguin aquestes coses. A mi m’és igual, però sé que a un nen que estigui començant a fer natació artística i vegi comentaris així, li afectarà i no ho vull", va insistir.

Per això aconsella "no donar bola a aquests missatges, que l’únic que busquen és atenció" i qualifica els comentaris d’absurds. "A mi bàsicament no m’importen aquests comentaris, però el dia que afectin a algú i repercuteixi en la seua decisió, sí que m’importarà i no em quedaré callat", adverteix.