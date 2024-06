Rentat de cara a l’altar de la Moreneta

La Confraria de la Mare de Déu de Montserrat de Lleida inaugurarà aquest diumenge el restaurat altar dedicat a la Moreneta, a la Catedral Nova de Lleida. Ho farà a les 12.00 hores amb una eucaristia presidida pel bisbe Salvador Giménez, que beneirà aquesta estructura.

Els treballs de restauració han anat a càrrec de José Antonio Ferrer i Lluís Capdevila, que des de principis de maig han netejat la brutícia acumulada i han recuperat la policromia original d’aquest altar amb més de 70 anys d’història.

“Ens ha sorprès gratament l’extrema professionalitat amb què es va fer l’obra el 1955. Tant la fusta que en el seu dia va tallar el lleidatà Ramon Borràs com el daurat del mestre artesà Llucià Oliva estan fetes amb molt de compte”, van assenyalar Ferrer i Capdevila, que ahir estaven ultimant les millores. “Quan t’enfrontes a una obra d’aquestes característiques sents una gran satisfacció”, van assegurar els restauradors, que des de l’1 de maig s’han encarregat d’embellir aquest altar de deu metres d’altura i d’estil neoclàssic.

Van explicar que gran part de la seua tasca va consistir a desincrustar meticulosament tota brutícia i cera acumulada amb el pas dels anys, ja que “en la dècada dels 50 i 60 s’utilitzaven moltes espelmes” que havien ennegrit amb el seu fum l’estructura. Encara que mai abans no s’havia restaurat aquest altar dedicat la Mare de Déu de Montserrat, sí que s’havien dut a terme algunes intervencions que havien tapat part de la decoració original.

“En la part del camerino hem trobat una espècie de rosassa formada per vint flors que havia quedat tapat per els repintis”, van explicar els restauradors, mentre van apuntar que l’obra “estava molt ben conservada, no tenia humitat” i amb prou feines es van localitzar uns quants punts amb corc. Després de retirar tota la pols (amb una goma d’esborrar), van repassar l’altar amb un vernís a base d’alcohol per protegir i donar més brillantor al daurat. Ferrer i Capdevila, que tenen el seu taller ubicat al carrer Ballester de Lleida, van desitjar “que la gent gaudeixi del gran patrimoni que tenim a Lleida, que passa desapercebut i hauríem de potenciar una mica més”.

La restauració ha tingut un cost d’uns 22.000 euros i s’ha finançat amb els fons donat per fidels i confrares de la Mare de Déu de Montserrat. En aquest sentit, Josep Estruch, president d’aquesta confraria, va apuntar que “encara es poden fer donacions”.

Patrimoni neoclàssic amb 70 anys d'història

La construcció de l'altar de la Mare de Déu de la Montserrat de la Catedral Nova va ser impulsada per la confraria d'aquesta verge, amb subscripció popular. S'inaugurà i beneí el 28 de setembre de 1955. En la creació de l'obra hi intervingueren l'arquitecte Lluís Domènech, el tallista Ramon Borràs, el daurador Llucià Oliva, l'escultor Josep M. Camps, el pintor Josep Obiols i el decorador Vilaró i Valls .

Continua el muntatge del nou orgue

Paral·lelament, operaris de la companyia Klais continuen amb el muntatge del nou orgue de la Catedral de Lleida, un instrument de segona mà que era a Tòquio i que ha estat cedit per la fundació japonesa Ueno-Gauken. Està previst que aviat comenci el procés d'afinació. El primer concert està previst per al 29 de setembre, coincidint amb la festivitat de Sant Miquel.