Alerta per l'arribada de noves drogues d'última generació com el "superèxtasi" a Catalunya

Si la setmana passada va saltar l'alarma per la detecció a Barcelona d'una nova droga de disseny al Primavera Sound, la clefedrona, ara l'alarma augmenta per la detecció de pastilles "més perilloses i més potents".

Segons explica El Periódico, ha aparegut el superèxtasi, una pastilla "quatre vegades més potent" que la que és considerada la dosi habitual de la substància. El projecte Energy Control -que va detectar la clefedrona al festival barceloní- i l'Observatori Català de Drogues i Addiccions han posat en avís els consumidors d'aquesta nova pastilla sintètica.

En concret, podria arribar a tenir una concentració d'MDMA de fins a 400 mil·ligrams, molt per sobre del que es recomana, dins dels marges d'un consum responsable, d'una quantitat per mantenir una experiència positiva. Segons relata el rotatiu barceloní, totes dues organitzacions sobre drogues parlen de substàncies de nova generació que arriben a Catalunya.

Per la seua part, la clefedrona és una substància molt poc coneguda encara. Va aparèixer al mercat europeu l’any 2014 i va ser fiscalitzada el 2021 a Espanya. Aquesta droga, que es pot consumir per via oral o nasal, genera eufòria, increment d’energia, sociabilitat i sexualitat, i al·lucinacions visuals i auditives, entre altres conseqüències.

Encara que a curt termini ja es coneixen els seus efectes secundaris, de similars a altres drogues estimulants (insomni, ansietat, pols cardíac elevat i pressió sanguínia elevada, entre d’altres), de moment no s’han estudiat les seues conseqüències a llarg termini. "Hem detectat un increment de la sensibilitat capil·lar, al·lèrgies i problemes a nivell circulatori", ha confirmat la responsable de l’Àrea d’Anàlisi i Internacional d’Energy Control, Mireia Ventura.

La cocaïna és la droga estimulant il·legal més popular a Europa amb uns quatre milions de consumidors en l'últim any, segons l'últim informe de l'Observatori Europeu de les Drogues (l'EMCDDA, per les seves sigles en anglès) publicat aquest dimarts.

Europa va superar el 2022 els Estats Units en confiscacions de cocaïna amb Espanya com a segon punt d'entrada al continent i els experts alerten que "l'alta disponibilitat" d'aquesta substància està repercutint en la salut pública. Si bé en els últims anys l'MDMA s'ha estès com a droga d'oci nocturn, recentment l'agència europea ha detectat un augment del consum de ketamina en festivals, per exemple a Països Baixos o a Irlanda.