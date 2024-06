Falles, també a Llavorsí

Llavorsí celebrarà dissabte vinent 29 de juny la primera baixada de falles de la seua història, en el marc de les recuperades festes en honor a Sant Pere. Uns 75 veïns partiran amb les seues falles des del mirador de Burganàs i descendiran per un antic camí que ha estat rehabilitat recentment. El recorregut acabarà cap a les 23.30 hores a la zona poliesportiva, on encendran la falla major. L’objectiu és “celebrar una festa d’esperit popular vinculada al simbolisme del foc tan present al nostre territori”, va assegurar l’alcalde d’aquest municipi del Pallars Sobirà, Josep Vidal, mentre va apuntar que aquest primer descens està motivat per la recuperació de l’antic camí de Burganàs. Aquest vial “és just davant del poble, per la qual cosa hi haurà unes vistes espectaculars de tot el recorregut de foc. Se celebraran el 29 de juny perquè coincidirà amb la diada de Sant Pere i, a més, no volíem entorpir les baixades tradicionals d’Isil i Alins”, va apuntar Vidal. En aquesta primera edició, s’han posat a la venda unes setanta-cinc falles. “Volíem prioritzar la venda entre els veïns del municipi. La idea era obrir-la a tot el públic a partir del dia 23 però la veritat és que la iniciativa ha tingut molt èxit i ja hem completat les inscripcions”, va explicar l’alcalde de Llavorsí. La celebració, organitzada per la comissió de festes i el consistori, començarà a les 18.30 hores amb l’espectacle familiar A la fresca de la Cia Anna Confetti a la plaça de Biuse. En el descens també hi participaran vint-i-cinc de Sort. Per la seua banda, Durro obrirà avui el calendari de falles, que durant l’estiu se celebren en una vintena de poblacions del Pirineu.