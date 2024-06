Quan i qui cobrarà la paga extra de pensions d’estiu 2024

detail.info.publicated Redacció

Al juny, els jubilats i pensionistes tenen un motiu per alegrar-se’n: a més de rebre la seua pensió mensual habitual, obtindran la paga extra d’estiu.

Increment en les pensions per a 2024

És important recordar que el 2024, les pensions de jubilació han experimentat un augment del 3,8%. A més, les pensions no contributives i l’Ingrés Mínim s'han incrementat un 6,9%, mentre que les pensions de viudetat han vist un notable augment del 14,1%.

Data de pagament de la pensió i la paga extra de juny 2024

Aquest mes, els pagaments de la pensió i la paga extra es faran de manera conjunta al voltant del 24 de juny, que cau en dilluns. La Seguretat Social generalment abona aquestes pensions entre el dia 1 i el 4 de cada mes. Però la data exacta de l’ingrés pot variar depenent del banc del pensionista. L’habitual és que el pagament es realitzi entre el 21 i el 26 de cada mes, amb alguns bancs avançant el dipòsit.

Dates de pagament de les pensions el juny 2024

La majoria de les entitats bancàries començaran a efectuar els ingressos a partir de la setmana prèvia al 24 de juny i durant la mateixa setmana, específicament entre el 22 i el 27 de juny. És comú que hi hagi una variació de dos o tres dies en la data de pagament entre diferents bancs, especialment si coincideix amb dies festius o caps de setmana, com passa en aquesta ocasió amb els dies 23 i 24 de juny.

Segons el portal HelpMyCash, les dates de pagament de les pensions per al juny 2024 són les següents:

Bankinter : 21 de juny

: 21 de juny CaixaBank: 24 de juny

Cajamar : 26 de juny

: 26 de juny Ibercaja : 25 de juny

: 25 de juny ING : 25 de juny

: 25 de juny BBVA : 25 de juny

: 25 de juny Unicaja : 25 de juny

: 25 de juny Kutxabank : 26 de juny

: 26 de juny Sabadell : 24 de juny

: 24 de juny Abanca : 26 de juny

: 26 de juny Santander: 24 de juny

Evo Banco : 26 de juny d’ara endavant

Quins pensionistes amb incapacitat permanent reben paga extra

La Seguretat Social ha recordat que no tots els pensionistes que reben una prestació per incapacitat permanent rebran la paga extra de juny. És important que els beneficiaris verifiquin la seua situació per saber si tenen dret a aquesta remuneració addicional.

D’acord amb la Llei General de la Seguretat Social, de gairebé un milió de pensionistes a Espanya que reben la prestació per incapacitat, només una petita part rebrà la paga extra d’estiu. Aquest assumpte està relacionat amb la meritació de pensions. Generalment, les pensions es distribueixen en 14 pagues, incloent dos pagues extra. Tanmateix, en el cas de la prestació per incapacitat, hi ha una excepció a aquesta norma. D’aquesta forma, els pensionistes d’incapacitat permanent per lesió o malaltia no cobraran paga extra a l’estiu.

Segons remarca la mateixa normativa, “quan deriven d’accident de treball i malaltia professional, se satisfan en 12 pagues, ja que les pagues extraordinàries estan prorratejades en les mensualitats ordinàries”. No obstant, cal recordar que això no significa que cobrin menys diners, sinó que reben la seua prestació anual en 12 pagues en comptes d’en 14.

Mentrestant, només els pensionistes que reben una prestació per incapacitat a causa d’una malaltia comuna o un accident no laboral tenen dret a la paga extra. “Quan la pensió deriva de malaltia comuna o accident no laboral s’abona en 14 pagues (mensualment amb dos pagues extraordinàries)”, informa la Seguretat Social. “Es revaloritza anualment i té garantides quanties mínimes mensuals. La pensió està subjecta a l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), estant exemptes de retenció de l’impost les pensions per incapacitat permanent absoluta i gran invalidesa”, agrega.