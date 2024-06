La policia alerta de l’estafa de la videotrucada a través de WhatsApp

detail.info.publicated Marta Planes cases Redactora del digital detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La policia nacional ha alertat a través de les seues xarxes socials d’un nou engany destinat a prendre el control del nostre WhatsApp per accedir a totes les dades que guardem al telèfon: contrasenyes, dades bancàries, correus electrònics, contactes, etc i a més fer-se passar per nosaltres davant de terceres persones, reproduint així l’estafa amb els nostres contactes.

El modus operandi, segons indiquen les forces de l’ordre, consisteix en una videotrucada a través de WhatsApp que es fa passar pel servei tècnic de l’aplicació i comunica al receptor que existeix un problema, per exemple, que la càmera no funciona. "Per solucionar la incidència et diuen que pressionis el botó compartir pantalla", explica la policia. Si el receptor accedeix, l’estafador accedeix a tot el que aquest faci des del seu dispositiu. "T’enviaran un codi de verificació i podrà accedir al teu compte de WhatsApp i des d’aquest moment ja pot fer-se passar per tu", adverteix la policia.