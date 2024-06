Arrels inicia una campanya per poder renovar la bugaderia

Arrels Sant Ignasi ha iniciat la campanya Roba Neta per fer una crida a la solidaritat de la ciutadania lleidatana per poder renovar el servei de bugaderia, armari de la roba i consigna per a persones en situació de sensellarisme. Per a això, necessita recaptar 12.000 euros. L’entitat lleidatana va atendre 475 persones durant l’any passat, 60 més que l’exercici anterior. Així mateix, la bugaderia compta amb més de 1.600 serveis i per la cosigna passen més de 150 persones.