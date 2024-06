Autoritzats 98 punts de venda de material pirotècnic a Lleida

La subdelegació del Govern central a Lleida ha autoritzat aquest any un total de 98 punts de venda de material pirotècnic per a les revetlles de Sant Joan. D’aquestes, 90 són casetes amb una autorització temporal durant aquest mes de juny (35 a Lleida ciutat i 55 en una altra trentena de municipis lleidatans) i vuit són establiments amb una autorització permanent tot l’any.

El subdelegat, José Crespín, va visitar ahir l’establiment Pirotècnica Rosado a Mollerussa. Mentrestant, la Guàrdia Civil iniciarà les inspeccions a aquest tipus d’establiments per comprovar que compleixen la normativa. L’any passat es van fer 134 inspeccions a les comarques lleidatanes.

Quant a la celebració de la revetlla, Alcarràs ja el té tot llest i tindrà lloc diumenge 23 de juny a partir de les 21.00 hores a la plaça del Mercat. Començarà amb l’arribada de la Flama del Canigó i la lectura del manifest d’Òmnium Cultural. El consistori recorda que a la plaça del Mercat estarà prohibit l’ús de petards i demana de fer un ús responsable per evitar accidents i molèsties als veïns i animals.

També ho tenen tot llest per a l’ocasió en Les Borges Blanques, que aquest any comptarà amb inflables i contacontes per als més petits. Els actes començarà a partir de les 18.00 hores i a partir de les 20.00 hores està prevista l’arribada de la flama del Canigó. Després d’un sopar popular, les activitats seguiran amb un concert de Sicuta a la plaça 1 d’octubre. Així mateix, l’artista Lluís Minguella serà a la mateixa plaça pintant un quadre durant la celebració.