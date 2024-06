Concurs de cartes de la Guerra Civil

Cristina Giménez, de Castellar del Vallès, i Isabel Maria Nutu, dels Alamús, van ser guardonades ahir en la cerimònia de lliurament de premis del desè concurs literari de cartes Epistolae, convocat per l’ajuntament d’Alcoletge i el Centre d’Interpretació del Patrimoni de la Guerra Civil - Front del Segre per fomentar la creativitat literària ambientada en aquest conflicte bèl·lic. El jurat del certamen ha estat format per la directora de SEGRE, Anna Sàez; el periodista David Marín i l’historiador Quintí Casals.