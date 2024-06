Rebaixes d’estiu: com treure’ls tot el partit

detail.info.publicated Redacció

Amb l’arribada de les rebaixes d’estiu, molts veuen l’oportunitat perfecta comprar a menor preu roba, calçat i altres articles essencials. Segons l’últim estudi efectuat per l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) sobre solvència familiar, per al 40% dels usuaris, aquest tipus de compres eren difícils o impossibles d’afrontar en altres moments de l’any. D’altres aprofiten per adquirir articles per a casa, una despesa que 1 de cada 3 persones no pot cobrir comunament.

Aquestes rebaixes d’estiu prometen impulsar significativament les vendes, i per això, és fonamental conèixer com aprofitar al màxim aquests descomptes i evitar problemes:

Productes en Estoc Regular: Assegura’t que els productes en rebaixa hagin estat en l’oferta habitual de l’establiment durant almenys un mes.

Preu Original i Rebaixat: Els productes han de mostrar clarament el seu preu original juntament amb el preu rebaixat, o indicar el percentatge de descompte aplicat.

Qualitat Inalterada: La qualitat dels productes rebaixats ha de ser la mateixa que tenien abans d’estar en oferta.

Garantia i Servei Postvenda: Els productes comprats en rebaixes tenen la mateixa garantia i servei postvenda que els adquirits fora d’aquest període.

Política de Pagament i Devolucions: Si hi ha condicions especials per a les rebaixes, com limitacions en el mitjà de pagament o en les devolucions, han de ser clarament indicades per l’establiment.

Tiquet de Compra: Guarda el tiquet de compra per a qualsevol possible reclamació, canvi o devolució.

Cambios No Obligatorios: Els comerços no estan obligats a canviar un producte en perfecte estat, tret que ho anunciïn expressament. La majoria dels establiments ho fan com una bona pràctica comercial, i poden oferir canvis per un altre article o un val en lloc de diners en efectiu.

Protecció del Consumidor: En les compres online, tens 14 dies naturals per tornar la teua compra si no estàs satisfet.

Consulta Comparadors: Si planeges comprar electrodomèstics o aparells electrònics, consulta comparadors per trobar els millors preus i saber quan és el millor moment per comprar.

Compres Racionals: Aprofita les rebaixes per fer compres necessàries i no et deixis portar per la impulsivitat.

L’OCU recorda que durant els períodes de rebaixes, "baixen els preus, no els teus drets: recorda que durant les rebaixes es redueixen els preus, però els teus drets com a consumidor es mantenen intactes."