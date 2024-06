Facua creu que la rebaixa de l'IVA de l'oli vol "maquillar la inacció" davant la "manipulació a l'alça" dels preus

detail.info.publicated acn

L'anunci del govern espanyol que la rebaixa de l'IVA de l'oli al 0% es començarà a aplicar a partir de l'1 de juliol ha generat reaccions favorables per part de la cadena de distribució que veu la mesura "necessària" i crítiques per part d'associacions de consumidors com Facua que ho veu com una operació de "maquillatge de la inacció" davant les "pujades injustificades de preu". En un any, l'ampolla d'un litre d'oli d'oliva ha pujat de mitjana un 75%, segons dades de l'entitat, que eleva la pujada al 165% en algunes marques. Els últims dos anys de collites "desastroses", amb menys de la meitat de rendiment que altres exercicis, han fet escalar el preu d'aquest producte.

L'associació de consumidors Facua ha sigut la més crítica amb la mesura perquè creuen que "no s'entén" que el govern renunciï a recaptar recursos per les arques públiques mentre no posa fre a les pujades "il·legals" dels supermercats. El secretari general de Facua, Ruben Sánchez, ha dit en una roda de premsa que la gran distribució ha apujat el preu de l'oli el triple que en origen en l'últim any i mig. En concret, ha dit que en origen l'augment de l'ampolla d'un litre d'oli d'oliva verge extra ha sigut de 2,45 euros mentre que al supermercat ha pujat 6,91 euros de mitjana.

"El mercat està manipulant a l'alça dels preus per aprofitar la conjuntura de la rebaixa de l'IVA i empassar-se la rebaixa aplicant increments injustificats", ha dit Sánchez.

D'altra banda, l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) no ha carregat contra la mesura, que veu necessària, però ha demanat que la reducció de l'IVA s'ampliï a carn i peix perquè es noti més a la cistella de la compra.

Comparteixen aquesta petició les empreses de distribució alimentària aplegades al Consell d'Empreses Distribuïdores d'Alimentació de Catalunya (Cedac) que demana que altres productes que conformen la dieta saludable s'incloguin en la llista de rebaixes. Les distribuïdores alimentàries han celebrat la mesura per aquest "producte singular" després de dos anys amb collites "desastroses" per la sequera i han pronosticat que aquest any les darreres pluges pal·liaran l'escassetat d'oferta.

D'altra banda, el seu secretari general, Roger Gaspa, ha rebatut les acusacions de manipular preus. "El que marca la llei ho fem. No tenim res a amagar", ha afirmat en declaracions a l'ACN, on ha lamentat que els acusin "permanentment de tots els mals". Gaspa també ha detallat que encara que es rebaixi l'IVA dels aliments hi ha casos com les fruites i la verdura en els quals "el preu oscil·la en funció de les collites". "Ningú té voluntat de fer pràctiques que no correspondrien. No ho hem fet mai", ha afirmat.