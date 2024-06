Tardeig drag a Tàrrega

La plaça de les Nacions de Tàrrega va acollir ahir a la tarda la presentació de l’associació Queergell, que té per objectiu reivindicar els drets i llibertats del col·lectiu LGTBIQ+ a tota la comarca de l’Urgell. La presentació es va portar a terme a l’exterior de la seu de La Soll, una associació que pretén oferir un espai de trobada on crear sinergies, estimular l’esperit crític i generar debats constructius.

L’acte va tenir lloc davant d’una trentena de veïns a partir de les set de la tarda i es va batejar amb el nom de Tardeig Drag, que van amenitzar les actuacions d’art transvestit de Drag Bertina, l’actuació del grup de ball Anubis i la cantant queer Yuhni. Bertina i Yuhni, que viuen a Anglesola, es van ocupar de dur a terme la presentació de l’associació i van comentar que el seu objectiu és arribar a totes les poblacions de la comarca, a banda d’estar molt presents de forma activa en les reivindicacions que es portin a terme al territori. L’acte va comptar amb la presència i el suport de l’edil d’Educació, Acció Social, Ciutadania i Feminismes de Tàrrega, Alba Castellana, si bé no va intervenir en la presentació. L’associació Queergell es va presentar oficialment el mes de maig passat coincidint amb el Dia Internacional contra l’LGTBI-fòbia. Amb la voluntat de ser el referent comarcal de reivindicació i celebració de la diversitat, Queergell naix per visibilitzar i defensar els drets del col·lectiu. Amb el suport del consell comarcal, l’entitat vol arribar a tots els punts de l’Urgell en forma de xarrades, formacions i celebracions com la que tindrà lloc dijous vinent a l’Orgull de Pople de Tàrrega. Està prevista una colorista rua que recorrerà els carrers del centre del municipi. A les 18.30 hores arribaran en transport ferroviari la nana Honorata i la Drag Bertinades. Seguidament començarà una desfilada que passarà pel carrer Sant Pelegrí, la plaça del Carme, el carrer del Carme i la plaça dels Àlbers. També hi participaran les Pentàstiques, els gegants Tararots, La Verreta, els Nans i la discjòquei Noe Pentagrama.D’altra banda, la celebració continuarà a la nit amb la projecció de la pel·lícula Housekeeping for beginners, de Goran Stolevski (2023).