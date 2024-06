Enric de Luxemburg abdicarà

El gran duc Enric de Luxemburg va anunciar ahir, dia nacional, el començament per sorpresa del seu procés d’abdicació en una decisió que col·loca el seu fill Guillem com a príncep regent i preparat per assumir el proper octubre les funcions oficials de govern.

“He decidit entregar la lloctinència al príncep Guillem a l’octubre”, va anunciar Enric, de 70 anys. Guillem, de 42, serà proclamat Tinent Representant del Gran Duc –un paper similar al d’un príncep regent al Regne Unit – i assumirà totes les funcions.