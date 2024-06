L'hospital Arnau de Vilanova de Lleida instal·la un piano al vestíbul en el marc del concurs internacional Ricard Viñes

detail.info.publicated acn

L'hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida ha instal·lat un piano de cua al vestíbul en el marc de la quarta edició del concurs internacional de piano Ricard Viñes Kids & Youth que té lloc fins dissabte a la ciutat. La iniciativa vol acostar la música a la comunitat hospitalària i fer més amable el pas per l'hospital. Durant els pròxims quatre dies, els concursants del certamen procedents d'arreu del món, professionals i alumnes d'escoles de música del territori, així com sanitaris, pacients i tothom que ho desitgi podrà tocar l'instrument. Un dels pianistes que es podran escoltar serà el rus Artem Kuznetsov, guanyador del segon premi del concurs absolut de l'any passat i encarregat d'inaugurar el certamen infantil d'enguany.

La quarta edició del concurs de piano Ricard Viñes Kids & Youth compta amb la participació de més d'una trentena de joves promeses procedents de Catalunya i la resta de l'Estat espanyol i d'altres països com els Estats Units, França, Rússia, la Xina, entre altres. La gran majoria d'aquests concursants interpretarà alguna peça amb el piano de cua que s'ha instal·lat al vestíbul de l'hospital Arnau de Vilanova de Lleida.

A banda, destacats pianistes de Lleida, com Carme Grassa, Toni Cabrera i Alfons Sarabia, alumnes d'escoles de música de Ponent o professionals sanitaris i particulars també tocaran el piano, ha explicat un dels impulsors de la iniciativa i coordinador del certamen infantil, Jordi Benseny, que ha destacat la "bona acollida" que ha tingut la proposta.

Per la seva banda, la presidenta de la comissió d'Humanització de l'Arnau de Vilanova, Maria Bonjorn, ha valorat molt positivament aquesta activitat perquè els permet "acostar" la música al centre hospitalari i alhora els pot ajudar a "millorar" l'estat d'ànim de les persones que hi són. Des de l'hospital han destacat que la música pot contribuir a reduir l'ansietat i la percepció del dolor, així com a augmentar les sensacions positives i el benestar emocional.

Finalment, el regidor d'Educació de l'Ajuntament de Lleida, Xavi Blanco, ha valorat el vessant "formatiu" de la proposta i que alhora permeti acostar la música a diversos "perfils" i suposi un "valor afegit" en la millora de l'estat d'ànim de les persones que passin aquests dies per l'Arnau de Vilanova.