Noves mesures de la DGT: rebaixa de la taxa d’alcohol i edat mínima per anar en patinet

La reducció de les taxes d’alcoholèmia per a conductors novells i professionals i l’ús obligatori del casc per a circular amb patinets elèctrics que, a més, només podran portar els majors de 16 anys, són algunes de les mesures que la Direcció General de Trànsit (DGT) vol posar en marxa. En concret, la proposta de la DGT respecte a la taxa d’alcohol és passar de 0,30 grams per litre de sang a 0,20 o de 0,15 mil·ligrams per litre d’aire aspirat a 0,10 per a aquests dos tipus de conductors.

Així es recull a l’esborrany de la reforma del Reglament General de Circulació referent als usuaris vulnerables, que es troba en fase d’informació pública perquè es presentin al·legacions. El ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha precisat que es tracta només d’una proposta i que una vegada es rebin totes les al·legacions es prendrà una decisió final que serà "el més consensuada i més adaptada a la realitat i, evidentment, sempre pensant i valorant el principal que és la seguretat viària".

Ho ha dit durant la presentació de la nova campanya de la Direcció General de Trànsit de cara a l’estiu, en la qual ha estat acompanyat del director general de Trànsit, Pere Navarro, qui ha explicat que la revisió del tema de l’alcohol a la conducció és un encàrrec directe del ministre "perquè és un element bàsic de la sinistralitat".

La intenció, segons el responsable de la DGT, és aprovar la reforma durant aquesta legislatura. Navarro ha explicat que la reducció de la taxa d’alcohol per a conductors novells i professionals que recull l’esborrany es basa en una recomanació de l’Organització Mundial de la Salut (OMS). "Estem per sobre d’aquesta recomanació i des del punt de vista científic és indiscutible", ha recalcat Navarro, que ha dit que la taxa zero d’alcohol no es contempla però és un tema que sempre està en el debat i sobre el qual es pot obrir una reflexió. L’alcohol ha estat i continua sent un problema fonamental en la lluita contra els sinistres de trànsit, ha advertit Navarro.