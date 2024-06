"Grasias por todo", la nota manuscrita que van deixar uns lladres després de buidar un habitatge

detail.info.publicated efe detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Civil ha detingut dos homes, un d’ells instal·lador d’alarmes, com a suposats autors de 21 robatoris en habitatges de Sagunt (València) i Navajas (Castelló) que van deixar gairebé buides i fins i tot en una hi van deixar una nota manuscrita: "Thanks friend. Grasias por todo".

Des del 23 de febrer fins el 16 de maig d’aquest any, Sagunt va patir una onada de robatoris en habitatges que consistien en la sostracció de televisors, vitroceràmiques, rentadores, forns, mobiliari, joc de coberts, gerros i altres estris, deixant els habitatges totalment buides, tret d’armaris i llits.

La Guàrdia Civil va establir llavors dos línies de treball: la d’investigació i la de prevenció, en la qual s’establia un operatiu policial per aturar l’increment de robatoris.

Al llarg de la investigació, després de descartar els investigadors nombroses informacions, es va poder identificar els presumptes autors: dos homes, de 34 i 35 anys i nacionalitat espanyola, que vivien de forma il·lícita en diferents habitatges, que, així com altres d’ocupades de manera il·legal als mateixos edificis, estaven sent moblats amb els efectes robats.

Segons detalla aquest divendres la Guàrdia Civil, als investigadors els va cridar l’atenció que la majoria dels habitatges que havien estat robats comptaven amb sistema d’alarma vinculat a diferents empreses de seguretat i, en canvi, havien arribat a sostreure nombrosos objectes de grans dimensions, per la qual cosa haurien d’haver romàs a l’interior d’aquests habitatges un temps considerable i les alarmes no havien captat aquesta presència.

Els agents van descobrir que un dels autors estava encartat a la plantilla d’una empresa de seguretat com a instal·lador d’alarmes, sent per tant expert en el funcionament dels diferents sistemes d’alarmes.

En un dels habitatges, aquest home va arribar a instal·lar l’alarma en la qual, posteriorment, juntament amb seu còmplice, va robar efectes per valor superior als 5.000 euros, coneixent així el lloc exacte on es trobaven els sensors de moviment i la centraleta.

La Guàrdia Civil ha dut a terme dos escorcolls en els municipis de Quartell i Benavites, en els quals ha intervingut nombrosos objectes sostrets dels robatoris investigats i detingut als dos sospitosos.

Després de l’estudi dels objectes intervinguts en els registres, s’ha observat que n’hi havia alguns de procedents de robatoris a la localitat de Navajas (Castelló), així com altres indicis que inculpaven els ara detinguts per nous robatoris.

Posteriorment s’ha fet entrega als legítims propietaris de tots els objectes intervinguts pels agents en els escorcolls (forns, vitroceràmiques, televisors, claus de vehicles, trepants, barres de so, equips de música o un patinet elèctric, entre altres), tot això valorat en més de 55.000 euros.

En un dels habitatges en els quals van robar, els autors van deixar una nota manuscrita en la que es pot llegir: "Thanks friend. Grasias (sic) por todo".

Als dos detinguts se’ls atribueixen 21 delictes de robatori amb força en les coses, i l’expert en el funcionament dels diferents sistemes d’alarmes, ja que treballa actualment en empresa de seguretat com a instal·lador d’alarmes, ha ingressat en presó preventiva. Les diligències han estat entregades al Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 5 de Sagunt.