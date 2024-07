Dues germanes se suïciden a Barcelona abans de ser desnonades per impagament del lloguer

detail.info.publicated acn

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Dues germanes s'han suïcidat aquest dilluns de matinada abans de ser desnonades per impagament del lloguer, segons ha avançat 'El País' i han confirmat fonts del TSJC, dels Mossos d'Esquadra i de l'Ajuntament de Barcelona. El propietari va presentar el maig del 2023 una demanada on es demanava el llançament per expiració de termini i per falta de pagament. En aquell moment, les llogateres portaven des del mes de març del 2021 sense realitzar cap pagament i acumulaven un deute de més de 9.000 euros. Els serveis d'habitatge de l'Ajuntament van tenir coneixement del cas pel jutjat i es van personar en diverses ocasions al domicili i van deixar missatges, però no es va poder mai contactar amb ningú.

Segons ha publicat el rotatiu, les dues dones s’han precipitat pel pati interior de l’edifici on vivien al carrer Navas de Tolosa. Fonts dels Mossos han indicat que han rebut l’avís la matinada d’aquest dilluns i han explicat que tot apunta que es tractaria d’un suïcidi doble. En aquest sentit, han assenyalat que han obert diligències i han traslladat el cas als jutjats, seguint el protocol habitual.

Fonts judicials han confirmat que el jutjat d’instrucció 29 de Barcelona en funcions de guàrdia ha procedit a l’aixecament dels cossos sense vida de les dues víctimes.

Les dones vivien en un pis de lloguer propietat d'un particular, on només constava empadronada una d'elles, i era la tercera subrogada a l’habitatge. D’acord amb el TSJC, el propietari de l'immoble va presentar una demanda al jutjat de primera instància número 34 de Barcelona el maig del 2023, per pràcticament dos anys d'impagament (des del març del 2021) pels quals se li devien 9.000 euros.

Impossibilitat d'elaborar l'informe de vulnerabilitat

En el procediment, que es va tramitar en rebel·lia perquè ningú no es va personar, l'Ajuntament de Barcelona va ser requerit pel jutjat, sol·licitant una anàlisi i un informe de vulnerabilitat pel procés de desnonament per l'impagament del lloguer.

Fonts municipals han explicat que aquest cas no estava vinculat als serveis d'habitatge i que en van tenir coneixement el mes de febrer quan van rebre la petició del jutjat. En aquest sentit, han assegurat que tècnics municipals es va personar diverses ocasions al domicili i van deixar missatges. Han avisat que en cap moment es va poder contactar amb ningú o es van respondre els requeriments.

Per tot plegat, el consistori va comunicar al jutjat que havia estat impossible elaborar l’informe pertinent. Malgrat tot, la intenció del servei era assistir al primer intent de desnonament previst aquest dilluns. Alhora, han apuntat que l'equip del Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB) ha acudit aquest dilluns a l'edifici per atendre els veïns de l'immoble després del que va passar.