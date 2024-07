Minut de silenci a Lleida per un cap de setmana negre per crims masclistes

detail.info.publicated segre detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Lleida ha convocat aquest dilluns al migdia una concentració i un minut de silenci a la plaça de la Paeria com a mostra de rebuig a la violència masclista que aquest cap de setmana ha posat fi a la vida d’una dona i els seus dos fills de 5 i 7 anys a Conca, dos dones més a Granada i una altra a Màlaga.

L’acte ha estat encapçalat per la tinenta d’alcalde i responsable de Polítiques Feministes, Carme Valls, i ha comptat amb la participació de membres de la corporació municipal; la comissionada per a les Polítiques Feministes, Verònica Martínez; el subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín; la directora dels Serveis Territorials d’Igualtat, Elena Fuses; diputats i diputades al Parlament i al Congrés; i desenes de ciutadans i ciutadanes. Com a mostra de condol, la bandera de la ciutat oneja a mig pal.