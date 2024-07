VÍDEO | Conducció temerària d'un xòfer d'autocar drogat que portava 42 alumnes en un viatge de final de curs

detail.info.publicated segre detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El jutjat d'instrucció 1 de Reus ha condemnat el conductor d'un autobús escolar per conduir sota l'efecte de les drogues i per cometre diverses infraccions quan portava un grup d'alumnes de França. El magistrat li ha imposat sis mesos de presó i d'inhabilitació per exercir la professió i un any de privació del permís de conduir. La detenció es va produir divendres.

El conductor condemnat portava un grup de 42 alumnes i 6 professors que tornaven d'un viatge de fi de curs des de França, i anaven a València. Durant el trajecte, els docents es van adonar que el xofer cometia diverses infraccions, com mirar vídeos al mòbil o emplenar documents de l'empresa al volant.

Preocupats per aquesta actitud, van demanar d'aturar el viatge a l'àrea de descans de l'AP-7 a l'Hospitalet de l'Infant i van avisar els Mossos d'Esquadra. Els agents van escorcollar el xofer i li van trobar una caixeta amb restes "d'una pols blanca". En les proves de detecció de drogues va donar positiu per cocaïna. Els Mossos també van recollir proves de la conducció temerària per part del conductor. El xofer, un home de 52 anys, va quedar detingut. Després de passar a disposició del jutjat de guàrdia aquest cap de setmana, el jutjat número 1 de Reus ha celebrat un judici ràpid i l'ha condemnat.