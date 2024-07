Retiren productes per a la disfunció erèctil anunciats com a naturals però que eren medicaments

L’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha ordenat la retirada del mercat de diversos productes que es venien com a solucions naturals per a la disfunció erèctil, però que en realitat contenen sildenafil, una substància que els confereix la condició de medicaments.

Els productes afectats són Miel d’Afrique, Royal Honey VIP, Jaguar Power i Royal Honey Plus. Aquests es comercialitzaven com a productes naturals, però les anàlisis realitzades pel Laboratori Oficial de Control de l’AEMPS van revelar que contenen sildenafil en prou quantitat per restaurar, corregir o modificar una funció fisiològica exercint una acció farmacològica.

El sildenafil està indicat per restaurar la funció erèctil deteriorada mitjançant l’augment de flux sanguini del penis per inhibició selectiva de l’enzim fosfodiesterasa 5 (PDE-5). Tanmateix, els inhibidors de la PDE-5 estan contraindicats en pacients amb infart agut de miocardi, angina inestable, angina d’esforç, insuficiència cardíaca, arrítmies, entre altres condicions.

L’AEMPS va prendre coneixement de la comercialització d’aquests productes a través de la Secció SEPRONA de la Comandància de Màlaga de la Guàrdia Civil. Aquesta substància no es declara en els seus etiquetatges, presentant el producte com a natural i ocultant al consumidor la seua veritable composició.