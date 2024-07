Gimcana massiva per tancar el curs de premonitors

Els joves que estan seguint el curs de premonitors de lleure impulsat per les regidories de Joventut i Educació van organitzar ahir una gimcana per tancar el programa Estiu de Joc. L’activitat va incloure diferents proves que els premonitors van organitzar durant els dies previs amb l’objectiu de promoure els valors cooperatius i solidaris entre els més petits. El curs formatiu, que està dirigit a nois i noies de 15 a 17 anys, va tenir lloc de dilluns a dijous d’aquesta setmana al Mercat del Pla i forma part dels itineraris formatius de les regidories per tal d’incentivar les habilitats d’educadors dels adolescents participants i millorar, al seu torn, les seues possibilitats d’inserció laboral.