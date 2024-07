Condemnat a 35 anys de presó el jove que va violar i intentar matar una menor a Igualada el 2021

detail.info.publicated acn

L’Audiència de Barcelona ha condemnat a 35 anys de presó el jove que va violar brutalment i intentar matar una menor a Igualada la nit de la Castanyada del 2021, quan tornava a casa després d’assistir a una festa en una discoteca. En concret, el condemna a 15 anys per agressió sexual amb penetració i ús d’objecte contundent i a 20 anys menys un dia per assassinat intentat. A més, li aplica l’agreujant per traïdoria i discriminació per raó de gènere. La fiscalia demanava 45 anys de presó per al jove, que tenia 21 anys en el moment dels fets. Està en presó provisional des que va ser detingut l’abril del 2022.

La pena que ha interposat el tribunal de la secció desena de l'Audiència de Barcelona es complementa amb la prohibició d'acostar-se a menys de 1.000 metres i comunicar-se amb la víctima per qualsevol via durant deu anys -a comptar des del compliment de les penes de presó-. Així mateix, estableix una llibertat vigilada de deu anys, posteriors al compliment de la pena de presó, i la prohibició durant vint anys a realitzar qualsevol activitat o professió -retribuïda o no- que suposi contacte amb menors. La sentència fixa una indemnització per a la víctima de 332.727 euros.

La sentència assegura que la pena de presó haurà s'haurà de complir "íntegrament" a Espanya i "serà substituïda per l'expulsió de l'acusat si, amb anterioritat al seu compliment total, accedeix al tercer grau o se li concedeix la llibertat condicional, amb prohibició de retorn a Espanya en un termini de deu anys a comptar des que sigui expulsat" al seu país d’origen, Bolívia. De fet, el tribunal diu que l’únic arrelament a Espanya del jove, que és immigrant irregular, és només el seu menyspreu sexual a les dones del seu entorn.

Segons recull la sentència, l'acusat va seguir la víctima quan aquesta abandonava sola la discoteca l'1 de novembre de 2021 al voltant de les sis del matí. Va atacar-la de "manera sorprenent amb un objecte contundent repetides vegades al cap", sabent que amb això "hi havia una alta probabilitat que posés fi a la seva vida". L'acusat, segons considera provat la sentència, va portar-la fins a un carreró on "amb absolut menyspreu a la seva condició de dona" i "aprofitant el seu estat de semi inconsciència" va colpejar-la a diverses parts del cos i va "introduir-li de manera brutal i repetides vegades membres corporals, com ara el puny o l’avantbraç, o objectes contundents i punxeguts no determinats, o una combinació de tots dos". Tot això, assegura el tribunal, va tenir lloc durant un espai de temps de 20 minuts.

Quan va acabar amb la "brutal agressió", apunten els magistrats, i "coneixedor que les baixes temperatures del lloc i la falta d'assistència mèdica immediata que tractés l'hemorràgia i les greus lesions que li havia infligit posarien fi a la seva vida", va deixar la noia "estirada al terra nua, semi inconscient i dessagnant-se, i sense la roba que portava i que el processat es va emportar".

Les lesions que va patir la menor van precisar de 365 dies de curació, dels quals 332 van ser impeditius per las seves ocupacions habituals, 30 van requerir hospitalització i 3 va estar ingressada a la UCI. El tribunal assegura que la jove pateix "estrès posttraumàtic greu, hipoacúsia lleu i acúfens a l'orella esquerra i perjudici estètic per les cicatrius quirúrgiques a l'abdomen en grau moderat".

El tribunal conclou que l'acusat va actuar "amb un evident dol de matar, al marge dels propòsits de satisfacció sexual o d'atemptar contra la llibertat sexual de la víctima, perquè els cops propinats al cap i les greus lesions causades a la zona vaginal i endoanal apunten a això". A més, el tribunal afirma que hi ha un "plus" agreujant en la conducta del processat que és el seu comportament posterior "a l'agressió brutal perpetrada".

Conclouen que "durant els vint minuts aproximats que va durar la tortura a la menor, la va acompanyar de cops en la zona toràcica aprofitant el seu estat de semi inconsciència i que no podia reaccionar als continus atacs i, conscient que encara era viva, la va abandonar al lloc dels fets, espai solitari, poc il·luminat i apartat de la via pública, amb escasses possibilitats de ser auxiliada per terceres persones a aquesta hora i pel fet de ser festiu".

El tribunal afirma que en l'acusat es reprodueix un patró de conducta "violenta, vexatòria i humiliant cap a les dones, exterioritzant i imposant una situació de dominació o subjugació pel simple fet de pertànyer al gènere femení". Per això, li aplica l'agreujant de discriminació de gènere en els dos delictes en considerar que "la seva resposta violenta, agressiva i vexatòria només l'ocupa amb les dones", ja que té antecedents per agressions sexuals a dones del seu entorn, com la seva germana petita o una exparella.

Els tres magistrats justifiquen el fet que la pena per l’intent d’assassinat no sigui de 30 anys, com demanaven les acusacions, sinó de 20 anys i un dia. Apliquen tres dels quatre agreujants que comporten que un homicidi sigui considerat assassinat: traïdoria, acarnissament i facilitar la comissió d’un altre delicte. Així, argumenta que l’home va actuar per sorpresa sobre la noia, assaltant-la per darrere quan anava sola per una zona molt poc concorreguda, actuant amb extrema violència i sense possibilitar que es defensés, ja que no hi ha marques defensives en la noia. També va actuar amb acarnissament, ja que va infligir a la víctima un patiment desmesurat i innecessari per aconseguir la seva finalitat, amb múltiples cops per tot el cos i unes lesions internes a l’abdomen que la podien haver matat si no fos per l’auxili d’uns camioners. Per últim, tenen en compte l’agreujant de comissió de l’homicidi per facilitar un altre delicte, com l’agressió sexual.

En canvi, no apliquen l’agreujant de cometre la violació i posteriorment l’assassinat, que comportaria la presó permanent revisable. El tribunal diu que les proves han demostrat que els cops al cap i a altres zones del cos que la podien haver matat es van produir abans de l’agressió sexual, que va tenir lloc amb la noia pràcticament inconscient. Si l’ordre hagués estat l’invers, amb l’agressió sexual amb plena consciència de la víctima i posteriorment l’assassinat o intent, sí que s’hauria aplicat l’agreujant. Per això, el tribunal recorda que l’aplicació de tres agreujants a l’homicidi que el converteixen en assassinat implica una pena de 20 a 25 anys de presó. Com que es tracta d’un intent d’assassinat, ha de baixar la pena en un grau, de 15 a 20 anys, i la deixa en el màxim possible, 19 anys i 364 dies.

D'altra banda, el tribunal desestima l'eximent incompleta o l'atenuant d'alteració psíquica i intoxicació greu per alcohol i drogues, tal com demanava la defensa de l'acusat. Els magistrats consideren que no consta acreditat que l'acusat es trobés sota els efectes de l'alcohol o les drogues en el moment dels fets que "modifiquessin d'alguna forma la seva capacitat d'entendre i voler, ni que les mateixes presentessin alteració pel consum continuat d'aquestes substàncies". I sobre l'alteració psíquica, el tribunal considera que "no hi ha cap prova que aquest consum fos crònic o prolongat en el temps" sinó que "més aviat sembla un consum de cap de setmana o d'oci" i assegura que tampoc sembla que "hagi afectat els seus ressorts cognitius i volitius".