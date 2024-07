Mor Josep Huguet, alcalde d'Agramunt durant 22 anys

Josep Huguet Herbera, que va ser alcalde d’Agramunt durant 22 anys –càrrec que va compaginar com a diputat a la Diputació– va morir ahir a l’edat de 88 anys. Tenia un delicat estat de salut. Es tracta del primer alcalde que va tenir la capital del Sió en democràtica i va ostentar el càrrec entre 1979 i 2001. Durant aquestes més de dos dècades, la seua actuació va ser clau per al creixement del poble d’Agramunt cap a la part nova (cap a l’altre costat del riu Sió), on va millorar la majoria dels carrers, pavimentant-los i dotant-los dels serveis bàsics. També va ser impulsor de l’actual polígon industrial per treure les empreses del centre del poble i oferir-los la possibilitat de créixer, mostrant així el seu suport a les indústries de la localitat. En la mateixa línia, la seua insistència va ser determinant per inaugurar la Fundació Espai Guinovart l’any 1994. Durant els seus mandats també es va construir el pavelló esportiu i les piscines municipals. Fins a la data ha estat l’alcalde d’Agramunt que ha ostentat el càrrec més anys.

El funeral tindrà lloc demà dijous, a les 11.00 hores, a l’església de Santa Maria d’Agramunt.