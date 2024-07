Centinela: el braçalet que detecta si t’han posat droga a la beguda s’estrena amb èxit a San Fermín

detail.info.publicated efe

Les persones que es troben de festa i temen que un desconegut els llanci una substància estupefaent a la beguda, una pràctica coneguda com a 'spiking', tenen un nou aliat al braçalet 'Centinela', desenvolupat per una empresa navarresa, que detecta fins 22 tipus de drogues en qüestió de segons.

El resultat, en pocs segons

El braçalet, desenvolupat per l’empresa Grupo Aglaya Creativos, té dos requadres de color roig anomenats 'test 1' i 'test 2'. Quan una persona vol fer la prova de detecció de drogues, només ha de retirar el film que protegeix els test i dipositar en cada un d’ells una gota de la beguda.

Juan Erro, creador de l’empresa juntament amb Abel Lafuente, Ángel Gascó i Scarlett Gualamuz, ha explicat a EFE que el 'test 1' detecta els derivats de les 'amines’ o drogues estimulants i 'el test 2' és per detectar el GHB i en general les drogues depressores.

En uns quants segons, se sap el resultat. Si en el primer test apareixen uns cèrcols taronges foscos o en el segon uns cèrcols blaus, hi ha una probabilitat alta que la beguda hagi estat adulterada.

En cas de resultat positiu, Erro recomana portar la beguda a un servei d’urgències o a un laboratori, perquè "és on realment es pot detectar la droga".

Dissenyada per ser un element dissuasiu

Aquest braçalet, que Aglaya Creativos ven a un preu de 5 euros al seu local del carrer Major de Pamplona, és de colors molt cridaners i té escrita en grans lletres la paraula 'Centinela' perquè serveixi d’element dissuasiu davant de possibles casos d’adulteració de la beguda per drogues.

A més, ha indicat Erro, el braçalet inclou un codi QR que permet accedir a un sistema de geolocalització, al servei d’emergència 112 i a un manual sobre l’ús del dispositiu, entre altres continguts.

Erro ha assenyalat que van decidir desenvolupar aquest producte a causa que un dels socis va patir fa 16 anys un cas de 'spiking' i fa dos van veure en mitjans nacionals casos de submissió química, la qual cosa els va fer prendre consciència de la gravetat del problema.

Van posar fil a l’agulla i van viatjar pels Estats Units, Europa, Àsia i Austràlia i van comprovar que ja existien alguns sistemes semblants, però no eren dissuasius. "Llavors comencem a donar-li tornades al capdavant" i finalment van localitzar un laboratori del Regne Unit amb què han col·laborat per desenvolupar el braçalet, ha comentat.

En el disseny, ha apuntat, han tingut sempre molt present l’objectiu que el dispositiu fos dissuasiu, "que se sàpiga que tu tens una eina en la qual pots detectar si t’han posat alguna cosa a la beguda o no".

Un gran èxit internacional

El braçalet ha tingut un gran èxit: "Se n’estan venent moltes, ha tingut una repercussió a nivell mundial. Ens ha sorprès, perquè la gent sabia que aquest problema existia".

I sobretot, ha afegit, els ha sorprès "el feedback que ens estan transmetent, que s’ha generat una conscienciació social, el nom Centinela ara s’està associant amb la protecció i la vigilància".

El desenvolupament d’aquest producte, ha subratllat Erro, ha tingut "molta repercussió a nivell internacional, perquè s’han posat en contacte amb nosaltres de tot Llatinoamèrica, Amèrica del Nord, Europa... pràcticament de tots els llocs. Estem una mica sorpresos".

Gaudir de la festa amb tranquil·litat

Erro ha ressaltat que l’objectiu sempre ha estat que el braçalet tingués un preu assequible, "perquè tothom la pogués comprar. El que volem al final és generar una conscienciació".

Per aquesta raó, han creat així mateix una plataforma de formació "online" en la que informen sobre protocols d’actuació i els diferents efectes que tenen les substàncies estupefaents.

"El que no volem és que es quedi en un detall d’estiu d’aquest any, el que volem és que no passi aquesta activitat del 'spiking' per protegir i almenys disfrutar dels moments de festa amb tranquil·litat", ha conclòs.