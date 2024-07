L’assistenta de Mainat afirma que Dobrowolski li va dir que li injectava insulina per "salvar-li la vida"

detail.info.publicated europa press detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’assistenta de Josep Maria Mainat ha declarat aquest dimarts a l’Audiència de Barcelona que l’esposa del productor, Angela Dobrowolski, li va dir que havia injectat insulina al seu marit "per salvar-li la vida", encara que està contraindicada per a la seua diabetis.

Ho ha dit en la segona sessió del judici a Dobrowolski per presumptament intentar assassinar Mainat la matinada del 23 de juny de 2020.

Segons l’assistenta, l'endemà Dobrowolski va tornar molt nerviosa de l’hospital on va ingressar el seu marit després de caure en un coma hipoglucèmic, i li va dir a ella què li havia injectat: "Era insulina per salvar-li la vida, injeccions per aprimar-se. Deia tantes coses", ha relatat.

També ha recordat que la nit anterior als fets jutjats a la Secció 20 de l’Audiència, la seua companya li va trucar quan va sortir de treballar per comentar-li que el matrimoni havia mantingut una discussió sobre tornar a casar-se de nou, al qual ella va respondre amb un "no estan bé del cap" perquè durant mesos havien discutit pel divorci.

La seua companya, també assistenta a casa del matrimoni, ha confirmat que la nit dels fets ella va preparar el sopar i que la situació a la casa del matrimoni era normal, encara que "va sentir crits" per una discussió entre la parella.

L’assistenta ha assegurat que quan se'n va anar del domicili, cap a les 21.00, el productor es trobava bé, però que a les 4.40 ja del 23 de juny va rebre una trucada de Dobrowolski en la qual li manifestava que Mainat es trobava malament per una baixada de sucre i li demanava de tornar a casa per quedar-se amb els nens.

"M’ha volgut matar", li va dir Mainat

Quan va arribar es va trobar Mainat a l’ambulància, amb els ulls molt sortints i desorientat, i li va manifestar que Angela li havia posat quatre injeccions: "M’ha volgut matar, m’ha volgut matar", unes paraules que ha dit que no pot oblidar.

Al sentir-ho, l’esposa li va etzibar un "No diguis ximpleries!", però el productor, que inicialment havia demanat a l’empleada que l’acompanyés a l’ambulància, li va demanar que es quedés a casa amb els nens, que no els deixés sols.

Aquella matinada, sent al domicili amb Dobrowolski i els nens, assegura que l’esposa de Mainat va reiterar diverses vegades que ella "li havia salvat la vida" i que després se’n va anar a visitar-lo a l’hospital.

Quan va tornar, ja al matí, Dobrowolski estava, en paraules d’una de les assistentes, molt nerviosa i alterada, "caminant d’un costat a un altre" i que va insistir a treure les escombraries ella mateixa.

"Em va dir: "Ja recullo jo les escombraries", i em va demanar que preparés cafè, que la policia no tardaria a arribar," ha dit davant del tribunal, al que ha explicat que poc després la va veure baixar amb bosses i va dir que anava a fumar-se un porro perquè l’estaven acusant que havia volgut matar el seu marit.

No s’injectava insulina

Ambdues assistentes han assegurat que sabien que el productor tenia diabetis, per la qual cosa una d’elles ha dit que al domicili conjugal "sempre hi havia sucre, Coca-Cola i gelats".

Tanmateix, una sanitària del SEM ha declarat que, quan van arribar a la casa, Dobrowolski, que estudiava cinquè any de Medicina, va dir "que no hi havia sucre perquè era diabètic".

S’enfronta a 16 anys

La Fiscalia demana per a ella 13 anys de presó com a presumpta autora d’un delicte d’assassinat en grau de temptativa, així com una ordre d’allunyament de 500 metres de Mainat i una prohibició de comunicar-se amb ell durant 8 anys una vegada hagi complert la pena de presó imposada.

L’acusació pública també li atribueix un delicte de revelació de secrets, per accedir al seu correu per llegir els emails, per la qual cosa sol·licita 3 anys de presó i una multa de 20 mesos a raó d’una quota diària de 10 euros.

L’acusació particular sol·licita un total de 14 anys, 2 menys que la Fiscalia: 13 per l’intent d’assassinat i 1 pel delicte de revelació de secrets, i no demana indemnització per al productor.