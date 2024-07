Jericó duplica les atencions

La Fundació Jericó de Lleida va ajudar l’any passat 1.027 persones en situació d’exclusió social, gairebé el doble que el 2022, quan van ser 573. Són les dades que es desprenen de la memòria d’activitat corresponent al 2023 que va presentar ahir l’entitat, que va assenyalar que no només han doblat el nombre d’atencions sinó que, a més, els usuaris arriben en situacions més vulnerables. “A nivell de salut física o mental, necessiten més acompanyament”, va explicar la directora de la Fundació Jericó, Anna Vila, que va assegurar que també han detectat un increment en el nombre de dones, joves i mares amb fills atesos. Jericó, ubicada al carrer Tallada, compta amb tres línies d’actuació principals: el servei de repartiment d’aliments, la residència d’emergència per a persones sense llar o sense sostre i El Menjador, el menjador social que gestionen en col·laboració amb el Banc dels Aliments. El president de la fundació, Ramon Niubó, va detallar que l’any passat van garantir l’accés a una alimentació digna a 105 famílies. Així mateix, El Menjador va servir 26.181 dinars i sopars a 296 persones. Sobre la residència d’emergència, l’any passat va oferir allotjament a 416 persones (137 dones i 277 homes), amb un total de 30.703 pernoctacions. Niubó va explicar que la residència, que disposa de 94 places, va registrar una ocupació del 89,4%. Per la seua part, el regidor d’Acció i Innovació Social, Carlos Enjuanes, va assegurar que, fruit d’un conveni amb la Paeria, l’any passat es va incrementar la contractació de professionals qualificats i es van ampliar els serveis de la Fundació Jericó, que ofereix una atenció personalitzada i adaptada a les necessitats de cada usuari. Enjuanes també va fer una valoració positiva d’aquest nou model d’inclusió, que ha permès la incorporació de personal de psicologia, infermeria, vigilància i una treballadora familiar. Pel que fa al país de procedència dels usuaris, un 29,5 per cent són de l’Estat i un 19 per cent del Marroc. En percentatges inferiors, són originaris d’Algèria, Colòmbia, Romania o el Senegal.

Més dones i joves requereixen ajuda

Els responsables de la Fundació Jericó es van mostrar preocupats davant de l’increment de dones i joves en situació de pobresa que van arribar a l’entitat a la recerca d’ajuda. En aquest sentit, van recalcar que l’entitat intenta adaptar-se a les necessitats de cada usuari, a qui ofereixen allotjament, atenció social, una alimentació equilibrada, atenció emocional, sanitària i, si és necessari, fins i tot servei de perruqueria. Tot això ideat com un recurs d’ajuda temporal per facilitar la seua inserció social i incorporació al món laboral. Jericó és una fundació privada sense ànim de lucre que va nàixer l’any 2014 per assistir persones que es troben en greu risc d’exclusió.