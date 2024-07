Plantes que refresquen l’ambient de casa teua

detail.info.publicated Redacció

En els dies calorosos de l’estiu, mantenir un ambient fresc a casa és fonamental per estar bé. A més dels sistemes de ventilació i aire condicionat, les plantes d’interior poden ser aliades efectives per combatre la calor de forma sostenible i saludable. Aquí et presentem nou plantes que no només embelleixen els espais, sinó que també ajuden a regular la temperatura i purificar l’aire:

1. Àloe Vora (Àloe barbadensis miller): Coneguda per les seues propietats medicinals, l’àloe vera també purifica l’aire i emet oxigen, contribuint a mantenir un ambient fresc a casa. És fàcil de cuidar i prefereix la llum indirecta brillant.

2. Àloe Canelobre (Àloe arborescens). Aquest parent de l’àloe vera o sábila comparteix moltes propietats i capacitats amb aquest. Té una tija llenyosa que pot arribar a mesurar entre 1 i 4 metres si està plantada a terra. Té forma arbustiva i és una planta molt ramificada, com la forma d’un altre àloes. Les seues flors són molt cridaneres i pel contrast d’aquestes amb el color verd dels seues fulles s’utilitza molt en decoració, però sobretot per a exteriors, ja que creix bastant i en interior li costa molt més florir. Si la tens en interior t’ajudarà a regular la temperatura de la casa, però creixerà molt menys.

3. Poto (Epipremnum aureum): Resistent i eficaç per eliminar toxines de l’aire, el poto és una excel·lent opció per refrescar l’ambient. Les seues fulles penjants toleren diverses condicions de llum i és fàcil de mantenir.

4. Heura Anglesa (Hedera hèlix): Aquesta grimpadora versàtil ajuda a reduir la temperatura i millorar la qualitat de l’aire en interiors. Prefereix la llum indirecta i requereix reg regular per mantenir la humitat.

5. Palmera Areca (Dypsis lutescens): Amb el seu exuberant fullatge tropical, la palmera areca refresca l’aire i afegeix un toc de naturalesa a casa. Requereix reg constant i llum indirecta.

6. Lliri de la Pau (Spathiphyllum sp): Ideal per als dies calorosos, el lliri de la pau purifica l’aire i redueix la humitat, proporcionant frescor a casa. Les seues elegants fulles verdes i blancs afegeixen bellesa a qualsevol espai.

7. Llengua de sogra (Sansevieria trifasciata): Resistent i efectiva per purificar l’aire, la llengua de sogra és una opció ideal per mantenir un ambient fresc a casa. Tolera la llum baixa i el reg infreqüent.

8. Bambú de la Sort (Dracaena sanderiana): Símbol de bona fortuna, el bambú de la sort afegeix elegància i frescor a qualsevol espai. Requereix llum indirecta i canvis regulars d’aigua en la seua base.

9. Arbre de cautxú (Ficus elastica): Una altra de les plantes per refrescar l’ambient més utilitzades és l’arbre de cautxú o Ficus elàstica. El primer que hem de saber és que és una planta de creixement ràpid, per la qual cosa hem de triar bé el lloc on volem col·locar-la perquè pugui desenvolupar-se sense problemes. Aquesta espècie destaca per la seua capacitat de transpiració que ajuda a mantenir ambients amb graus d’humitat agradables i que, a més, millora la qualitat de l’aire gràcies a la creació de toxines purificadores. És molt resistent a malalties i requereix un manteniment senzill.

Aquestes plantes no només embelleixen la casa, sinó que també contribueixen activament a mantenir-lo fresc i saludable durant els dies calorosos de l’estiu.