Investigadors espanyols creen un oli d’oliva untable

Diversos equips del Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER), la Universidad de Zaragoza i el CIEMAT han realitzat un estudi amb un nou producte untable que conté més de 75% d’Oli de Oliva Verge Extra (AOVE) i elaborat només amb productes vegetals apte per a vegans. Aquest nou formulat és un substitut saludable de la mantega i la margarina, ideal per a preparacions culinàries que requereixen greixos sòlids, comunament utilitzats en països occidentals, amb la qual cosa facilitaria la incorporació d'aquest tipus d'oli en les dietes occidentals, segons publiquen al 'Journal of Physiology and Biochemistry'.

L’estudi, dut a terme en ratolins que desenvolupen arterioesclerosi, ha demostrat una reducció significativa de la lesió vascular en els animals que han rebut sòlid d’oli verge extra, respecte al grup de mantega en ambdós sexes.

"Aquest efecte probablement es deu que és un greix untable insaturat, amb més d’un 71% d’àcids grassos insaturats, incloent un 62% d’àcid oleic, en contrast amb la mantega, que és un greix saturat que només conté un 27% d’àcids grassos insaturats i un 73% d’àcids grassos saturats" explica Roberto Martínez-Beamonte, investigador de la Universidad de Zaragoza i de l’àrea d’Obesitat i Nutrició del CIBER (CIBEROBN). A més, afegeix, "aquest formulat conté altres compostos bioactius característics de l’AOVE com l’escualè o l’hidroxitirosol que redueixen l’oxidació cel·lular, i disminueixen el risc de tenir una malaltia vascular".

Els resultats destaquen també que, en mascles amb el mateix consum de pinso, es va produir un descens del pes corporal significatiu després de 10 setmanes d’intervenció dietètica, que es va mantenir fins el final de l’experiment, la qual cosa pot suposar un avantatge per a homes amb sobrepès o obesitat. "Aquestes troballes subratllen, així mateix, els beneficis de l’oli d’oliva verge extra en la prevenció de malalties cardiovasculars, destacant el seu paper en la dieta mediterrània" afegeixen els autors.

L’equip apunta que aquesta proposta seria, a més, apta per a vegans i vegetarians, que no consumeixen mantega i molts tipus de margarina en poder contenir traces de productes d’origen animal i que en la seua formulació es prescindeix de la utilització de conservants, additius i al·lergògens normalitzats. Tal com apunta Jesús de la Osada, catedràtic de la Universidad de Zaragoza i cap de grup del CIBEROBN: "els únics ingredients del sòlid d’oli verge extra són l’AOVE i mantega de cacau, ambdós productes d’origen ecològic, i sense cap transformació química d’hidrogenació que produeixi àcids grassos trans".

Un altre avantatge que presentaria aquest producte untable és que augmenta el període de consum preferent d’un any que té l’AOVE a dos anys per al sòlid d’oli verge extra, sent una opció per augmentar la conservació en anys d’altes produccions.

El projecte ha comptat amb la participació de l’equip del CIBERER que lidera Jose Carlos Segovia en CIEMAT i ha estat desenvolupat grcias a finançament del CIBER, Ministeri de Ciència i Innovació, un Xec de Desenvolupament Tecnològic de la Fundación Ibercaja i de la Fundación de Estudios Altoaragoneses.