Benavent de Segrià obre un Museu d'Antiguitats

Més d’un centenar de persones van participar diumenge en la inauguració del Museu d’Antiguitats i Col·leccionisme de Benavent de Segrià. El museu s’emmarca dins del programa d’inversions previst pel consistori, que té com a objectiu incrementar el nombre d’equipaments públics del poble.

Així mateix, l’ajuntament va destacar que el nou espai no hauria estat possible sense la col·laboració i tasca desinteressada d’Octavi Gómez, que és veí de Benavent. L’equipament conté més de 2.000 peces i es treballa per fer codis QR per explicar els detalls de cadascuna. La previsió és que s’organitzin visites d’escolars.