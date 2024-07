Detinguda una conductora implicada en un accident amb tres morts a Castellfollit del Boix a finals de juny

detail.info.publicated acn

Els Mossos han detingut una conductora implicada en un accident amb tres morts a Castellfollit del Boix (Bages) el 30 de juny. La detenció es va produir ahir dimarts 23 de juliol i la policia atribueix a la dona, de 38 anys, tres delictes d'homicidi per imprudència greu, cinc delictes de lesions per imprudència greu i dos delictes contra la seguretat viària. El dia de l'accident els Mossos van practicar la prova d'alcoholèmia a la conductora i va donar un resultat positiu d'1,55 grams d'alcohol per litre d'aire expirat. El succés va tenir lloc al quilòmetre 75,5 de la carretera C-37 cap a la una del migdia. Una furgoneta que circulava en sentit Manresa va xocar de cara amb un turisme i un tercer vehicle també va resultar involucrat.

A conseqüència de l'accident van morir tres persones, tres més van resultar ferides molt greus i unes altres tres ferides menys greus. Tots els ferits es van traslladar a diferents centres hospitalaris.

Ahir els Mossos van detenir la conductora de la furgoneta després de rebre l'alta hospitalària. A banda dels tres delictes d'homicidi per imprudència treu i dels cinc delictes de lesions per imprudència greu, els dos delictes contra la seguretat viària que se li atribueixen són per conduir sota els efectes de begudes alcohòliques i per conducció temerària.

La detinguda ha passat avui dimecres a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Manresa.