Lleida premia els millors fanalets de Sant Jaume

L’Agrupació Ilerdenca de Pessebristes va entregar ahir els premis de la 82a edició del concurs de fanalets de Sant Jaume als tretze participants que van confeccionar els millors fanalets. La Casa dels Gegants, que gairebé va quedar petita al reunir més d’un centenar de persones, va acollir la cerimònia, que va comptar amb diversos artistes de molt curta edat que mostraven orgullosos les seues creacions.

El Premi de Sant Jaume va ser per a Carles Domènech Pueyo, que va fabricar el fanalet guanyador amb una impressora 3D. Per la seua part, el Premi Peu del Romeu va ser per a Juanjo Pérez Díaz. En la resta de categories, els guanyadors van ser Julián Sánchez Bravo, Josep Figueras Borràs, Martí Andrade López, Rubén Sánchez Molina, Mamadou Fall Sáez, Àrtic Ríos González, Encarna Pach, Lila Valls Artero, Ares Blanch i Emma Puente; Pau, Carlota i Maria Yuguero Riu; i el Centre Penitenciari Ponent 1. Tots els premiats van rebre una reproducció a petita escala de la talla de Sant Jaume dels Fanalets, que aquest any ha estat restaurada amb motiu del seu 60 aniversari. També van rebre un diploma acreditatiu i un val de material escolar patrocinat per la llibreria Caselles.Tant organitzadors com representants de les entitats i institucions col·laboradores van destacar els més de 150 concursants, i van remarcar que l’any passat la celebració va ser declarada Festa Patrimonial d’Interès Nacional. Avui tindrà lloc la tradicional romeria amb inici a l’església de la Mare de Déu del Carme a partir de les 21.00 hores.