Mor Joan Roca Llardén

L’exalcalde de Mollerussa Joan Roca Llardén, el primer de la democràcia a la capital del Pla d’Urgell, va morir ahir a l’edat de 88 anys, segons van informar fonts de la família. Va exercir el càrrec entre els anys 1979 i 1983, sota les sigles de CDC-UDC. Durant el seu mandat al capdavant del consistori, Mollerussa va superar els 8.000 habitants i es van impulsar projectes de modernització del municipi. Entre les primeres mesures que es van prendre, destaca el canvi de nomenclatura de diversos carrers i places a noms catalans, eliminant reminiscències de l’època franquista. També es va inaugurar el monument a la Senyera.

Durant l’etapa de Roca com a alcalde de Mollerussa, es va donar el nom de Pompeu Fabra a la nova escola recentment construïda i va començar a funcionar l’institut al nou emplaçament a la carretera de Torregrossa, encara amb el nom del Pla d’Urgell. També es van finalitzar les obres del Centre d’Educació Especial Siloé. Així mateix, sota l’impuls d’ACUDAM, també es va obrir el taller ocupacional a la seu de prop de la carretera N-II.La Fira de Sant Josep, sota la direcció de Francesc Reixachs, i el Concurs de Vestits de Paper van rebre tot el suport i l’impuls des del consistori de Mollerussa com a emblemes de ciutat. Malgrat haver hagut d’afrontar el tancament d’una de les fàbriques més grans de llavors, La Forestal d’Urgell, el mandat de Roca es va caracteritzar per la potenciació d’altres empreses destacades, que van experimentar un fort creixement i van contribuir significativament a la prosperitat econòmica de la capital del Pla d’Urgell.