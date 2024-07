Nacho Cano, imputat per suposada contractació il·legal d’immigrants

Publicat per europa press Verificat per Creat: Actualitzat:

El Jutjat d’Instrucció número 19 de Madrid ha obert diligències prèvies contra el productor musical Nacho Cano per la presumpta comissió de delictes contra els drets dels ciutadans estrangers i delictes socials en relació amb la suposada contractació il·legal de migrants en situació irregular per al seu musical 'Malinche' a Madrid.

Segons consta en la interlocutòria, a què va tenir accés Europa Press, el procediment s’incoa a més respecte a Cristina Karmiñe D. De S. i Roxana Gabriela D. De S. de resultes de la denúncia presentada per una ballarina de Mèxic seleccionada en aquest país, juntament amb uns altres 19 participants en un càsting, per formar part de la companyia 'La Malinche'.

La jutgessa Inmaculada Iglesias informa en la resolució que els cridarà a declarar en qualitat d’investigats una vegada es practiquin les diligències instades en aquesta mateixa interlocutòria.

Fa unes setmanes, CCOO Madrid va anunciar que es personava com a acusació en la investigació judicial oberta sobre el productor musical per vetllar pels drets dels treballadors i que no es produeixi una situació de possible frau".

"Nacho Cano se l’acusa d’haver portat a Espanya 17 mexicans per treballar en el seu espectacle i això és del tot irregular. No es pot vindre amb un permís de turisme i després realitzar activitat laboral", afirma el sindicat.

Lucre de la seua activitat laboral

En la resolució, la jutgessa assenyala que de l’atestat policial es desprèn que els investigats, a través de la companyia 'Malinche The Musical Spain SL', "s’estarien lucrant de l’activitat laboral dels seus seleccionats".

Així, exposa que els seleccionats, després d’un breu període d’aprenentatge de cançons i coreografies, passarien a treballar en el musical percebent una quantitat econòmica per això, "per sota de conveni" i havent de recórrer a familiars i estalvis personals per aconseguir subsistir cada mes.

Quant a la diferenciació entre pràctiques o activitats laborals, apunta que els investigadors assenyalen que els seleccionats assajaven el musical 'Malinche' en unió a algunes de les ballarines que formen part del repartiment oficial del musical i que formarien part de l’espectacle.

Els declarants van manifestar que alguns des del mes de gener i la resta des del mes de febrer "actuarien de manera permanent en el musical tots els divendres i dissabtes i que cinc d’ells per setmana també formen part del musical els dimecres i dijous, arribant a coincidir tots els ballarins en l’actuació".

A més, també manifesten aquestes mateixes persones que actuen com a animadors a la zona de copes del musical, denominada 'El Templo Canalla', ballant i cantant per als assistents.

Documentació sobre la inspecció

En la resolució, la magistrada informa que prendrà declaració als investigats una vegada practicades una sèrie de diligències instades en aquesta interlocutòria. En primer lloc, acorda lliurar ofici a la Inspecció Provincial de Treball a fi que remeti a aquest Jutjat còpia de l’acta de la inspecció duta a terme el 27 de juny al local ubicat a la plaça de San Juan de la Cruz.

Així mateix, haurà d’informar sobre si els setze ballarins, en situació administrativa irregular, que es trobaven en l’esmentat lloc en el moment de la inspecció estaven desenvolupant una activitat de naturalesa laboral per a l’empresa Malinche de Musical Spain S.L., al local i al recinte d’Ifema Madrid on es duu a terme l’espectacle.

També lliura ofici a la Tresoreria de la Seguretat Social a fi que certifiqui el número i identitat dels treballadors donats d’alta entre desembre de 2023 i juny de 2024 a nom de l’esmentada empresa.

Pel seu suport a Ayuso

El passat 9 de juliol, el compositor va comparèixer davant dels mitjans després de conèixer-se que havia estat detingut en el marc d’aquest procediment. Llavors, va manifestar que el seu pas per comissaria es devia al seu "suport" a la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"S’estan traient les coses de context per anar contra mi per l’única raó que dono suport a Ayuso: com que ja han anat contra el seu xicot, contra el seu germà o contra el seu pare, el que els queda soc jo", va explicar el músic en una roda de premsa al despatx d’advocats Cremades & Calvo-Sotelo a Madrid.

Cano va qualificar aquesta actuació de "persecució política" i va reiterar que si es va contra ell, "es va contra Ayuso". "Cal portar l’atenció a un altre lloc que no sigui la imputació de la dona del president del govern i com que Nacho Cano opina com Ayuso..." , va lamentar.