Lleida, referència en tecnologia i atenció a persones grans i amb discapacitat

El conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, va visitar ahir el Grup Saltó i la Fundació Privada Ilersis, als quals va posar com a referència en l’atenció i l’ús de la tecnologia per acompanyar avis i persones amb discapacitat. En el Grup Saltó, Campuzano va poder conèixer de prop els diferents dispositius que impulsa la companyia lleidatana per a l’atenció de persones grans. “És un aliat del departament en la innovació tecnològica”, va destacar. Així mateix, va assenyalar que el repte de l’envelliment de la població, que comportarà que es necessitin més recursos i de qualitat per a una major atenció i més adequada, fa de la tecnologia un bon aliat. També va afegir que el Grup Saltó “és una referència en aquest camp a nivell europeu”.

Quant a la Fundació Privada Ilersis, Campuzano també va qualificar l’entitat com a referent amb projectes dirigits a persones amb discapacitat intel·lectual, en els quals el seu departament participa. En l’àmbit de l’atenció a la discapacitat, va assenyalar que “Lleida és una demarcació de referència”. El conseller, que va estar acompanyat per la directora territorial de Drets Socials a Lleida, Eugènia Puig-gròs, també va visitar l’ajuntament de Torregrossa, al Pla d’Urgell, on va firmar al llibre d’honor.