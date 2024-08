Com evitar intoxicacions alimentàries en onades de calor

Publicat per efe Verificat per Creat: Actualitzat:

En el context actual de canvi climàtic i temperatures extremes, prevenir intoxicacions alimentàries és crucial. A continuació, t’oferim consells basats en ciència per mantenir els teus aliments segurs durant les onades de calor.

Increment de patògens alimentaris

Les altes temperatures afavoreixen la proliferació de patògens, fet que incrementa el risc d’intoxicacions alimentàries. Segons el catedràtic José Juan Rodríguez de la Universitat de Barcelona (UB), els brots d’intoxicacions han augmentat de 400 a 600 anuals des de 2021, en gran part a causa del canvi climàtic. Un estudi publicat a la revista Science of the Total Environment va trobar que les hospitalitzacions per salmonel·losi, diarrea i Escherichia coli augmenten un 12% per cada grau que la temperatura supera els 34°C.

Pràctiques segures a la cuina

Evita la llet crua: Consumir llet crua pot ser perillós. Malgrat la informació errònia en xarxes socials, aquest producte no és segur. La Universitat de Pennsilvània va trobar que el 24% dels enquestats consideraven segura la llet crua, però aquesta pràctica pot provocar brots de salmonel·losi.

No rentis el pollastre cru: Rentar el pollastre cru és un error comú. Els bacteris com Campylobacter no s’eliminen en rentar-lo; al contrari, s’escampen per la cuina. Cuina bé el pollastre fins que la carn estigui blanca per eliminar aquests bacteris.

Higiene de mans i aliments: Renta't bé les mans i els aliments, fins i tot si són ecològics. Utilitza aigua i lleixiu alimentari segons les instruccions del fabricant per desinfectar fruites i verdures.

Mantén la cadena de fred: Evita que els aliments cuinats romanguin a temperatura ambient per més de 15 minuts si la temperatura supera els 30°C . La listeria , un bacteri mortal, i altres microorganismes com Bacillus cereus i Clostridium perfringens proliferen quan els aliments no es refrigeren adequadament.

Precaucions amb aliments per portar: Els àpats que es preparen per portar a la platja o al camp s’han de mantenir refrigerats fins el moment de consumir-los per evitar la proliferació de bacteris.

Temperatura del refrigerador

Per assegurar la seguretat dels teus aliments:

Mantén el refrigerador a menys de 5-6°C i el congelador a menys de -18°C .

i el congelador a menys de . Descongela els aliments a la nevera, no a temperatura ambient.

Cuina les conserves casolanes almenys 2.5 hores per eliminar bacteris.

En resum, prevenir intoxicacions alimentàries durant les onades de calor implica seguir pràctiques segures a la cuina i mantenir una adequada refrigeració dels aliments. Evita la llet crua, no rentis el pollastre cru, mantén la higiene i assegura’t que el refrigerador funcioni a la temperatura correcta. Aquests passos t’ajudaran a disfrutar dels àpats de manera segura i saludable, fins i tot en els dies més calorosos.