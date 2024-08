Temporal de granís i aigua al Pirineu i Andorra

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Una tempesta d’aigua i granís va afectar ahir a la tarda Lleida i es va saldar amb 13 avisos als Bombers. Va afectar punts del Pirineu i Andorra, on els Bombers també van notificar incidències i responsables de Mobilitat van informar de retencions a la parròquia de la Massana per l’acumulació d’aigua.

A Bellver, a la Cerdanya, els Bombers van actuar en domicilis per petites inundacions. El restaurant Jou Vell, a la plaça Sant Roc, es va veure obligat a retirar l’aigua que va entrar a l’establiment.

En municipis del Pallars Sobirà també va caure pedra i a Ribera de Cardós va assolir fins a un centímetre de diàmetre. Els Bombers van rebre cinc avisos per incidències causades pel vent, que va tirar algun arbre a la xarxa viària.

Protecció Civil va activar l’Inuncat i va demanar precaució al circular per les carreteres de muntanya per falta de visibilitat. La CHE va alertar d’avingudes als rius per pluges intenses de fins a vint litres per metre quadrat.

Al tancament d’aquesta edició, l’amenaça de pluja cobria diversos punts del pla. A les Garrigues hi va haver una espectacular tempesta de pols entre Juneda i Puiggròs en direcció sud. A la Seu d’Urgell, la representació del Retaule de Sant Ermengol va ser suspesa pels avisos de vent. Respecte a la resta de Cataluya, a Sant Pere de Torelló (Osona) la forta calamarsada va provocar danys a gairebé 200 vehicles.