El Dansàneu arriba al tram final

La 33a edició del Dansàneu viurà avui l’últim dia d’espectacles i actuacions després de nou dies de festival amb més d’una trentena de propostes a les Valls d’Àneu.

Ahir va obrir la jornada la companyia Inka Romaní amb l’espectacle de dansa Fandango Reloaded, a la plaça d’Estaís. L’obra va relatar una investigació arqueològica en la qual el ball va ser el detonant d’una experiència ritual comuna. Tanmateix, la música catalana va ser la protagonista indiscutible del dia d’ahir, que va deixar un doble concert del mallorquí Joan Miquel Oliver i els empordanesos La Ludwig Band.A la tarda, va ser el torn del compositior i lletrista del grup Antònia Font, que també fa paral·lelament carrera en solitari. Oliver va presentar el seu setè disc, Electronic Devices, a l’església de Santa Maria d’Àneu d’Escalarre. El cantant i guitarrista mallorquí va convidar el públic a un viatge pop que explora els dos extrems del gènere i un llarg espectre de mitges tintes amb els temes del treball publicat el mes d’octubre passat.La vetllada protagonitzada per la música de La Ludwig Band va tancar els actes al poliesportiu d’Esterri d’Àneu. Els d’Espolla, una de les grans bandes emergents del panorama català, van representar els temes del seu últim projecte Gràcies per venir, reconegut amb el premi Enderrock al millor disc de pop-rock del 2023, amb les seues lletres enginyoses i harmonies.D’altra banda, el dia d’ahir es va poder desenvolupar amb total normalitat després de l’agitada jornada de divendres en la qual les precipitacions que van caure sobre les Valls d’Àneu van obligar a resituar la majoria d’actes en espais tancats i cancel·lar l’obra de dansa vertical Fargar, en la qual havien d’actuar conjuntament la Cia Berta Baliu i la colla castellera Malfargats del Pallars.

Un espectacle sobre bruixeria per tancar el certamen a Esterri

El Dansàneu guarda encara alguns dels seus plats forts per al dia d’avui, amb una programació que s’esdevindrà íntegrament a Esterri d’Àneu.Lara Brown presentarà la seua nova creació acompanyada per Jonás de Murias. Es tracta de la inauguració d’un mural naturalista i l’actuació Lo imposible es desaparecer, un projecte que sorgeix per la voluntat d’incorporar els moviments d’arrel i les danses populars de segles enrere en un context contemporani.A continuació, l’espectacle Locus Amoenus mostrarà la convergència entre la música de la Rufaca Folk Jazz Orchestra i la dansa de l’Esbart Català de Dansaires, així com dels alumnes de dansa contemporània Institut Artístic Oriol Martorell. Junts experimentaran les possibilitats de l’expressió corporal amb una banda sonora inspirada en la dansa tradicional a partir de les 12.30 hores.L’espectacle de clausura serà una producció pròpia del Dansàneu en col·laboració amb el Festival Clàssics i el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Les coreògrafes i ballarines Anna Hierro, Raquel Gualtero, Sònia Gómez i Sol Picó comptaran amb la música original de la Barcelona Art Orchestra per a la representació de Les filles de Lilit, que explora les arrels del discurs sobre les bruixes i la construcció de l’imaginari col·lectiu mitjançant el qual van ser torturades i assassinades moltes dones.