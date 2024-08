Més de 4.800 llars lleidatanes compten amb l'ingrés mínim vital

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La nòmina de l’ingrés mínim vital (IMV) ha arribat al juliol a un total de 4.824 llars a les comarques lleidatanes, la qual cosa suposa un increment del 2,4% respecte al mateix període de l’any passat. Segons l’última estadística publicada per l’Institut Nacional de la Seguretat Social, un total de 16.523 persones a la província de Lleida són beneficiàries d’aquesta prestació, 366 més que el juliol de 2023. La quantia mitjana a Lleida és de 440,72 euros per llar. Així mateix, de les dades es desprèn que el 75,8% de les unitats de convivència receptores d’aquesta prestació són llars amb menors (3.657), per sobre del 67,5% que suposa en el conjunt de l’Estat. D’aquestes, hi ha 744 llars monoparentals a la província. Si s’atén el perfil dels beneficiaris, prop del 47% són menors, un total de 7.745. A més, les llars amb complement d’ajuda a la infància assoleixen les 3.688. Això suposa una ajuda de 115 euros per llar al mes en el cas de nens de 0 a 3 anys; de 80,5 euros al mes per cada nen entre 3 i 6 anys, i de 57,5 euros al mes per cada menor d’entre 6 i 18 anys. La quantia mitjana del complement al juliol ha estat de 67,81 euros per cada menor, segons la Seguretat Social.

Així mateix, quant al perfil dels beneficiaris de l’ingrés mínim vital a les comarques lleidatanes, el mes de juliol el 51% dels titulars i el 52% dels beneficiaris eren dones. L’edat mitjana en general és de 45,5 anys. Des del juny del 2020, quan es va posar en marxa aquesta prestació, en plena pandèmia, l’IMV ha arribat a 6.115 llars lleidatanes en les quals viuen 20.758 persones. Prop de la meitat són nens i adolescents, concretament un total de 10.152.